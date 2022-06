Há dois meses do evento, Feconex tem praticamente todos os standes negociados

Mais de 80 segmentos econômicos estão representados

Um dos objetivos principais da primeira edição da Feira da Conexão, Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas, Feconex, é impulsionar negócios de segmentos diversos da cidade e toda região. E essa proposta vem sendo cumprida, com muita dedicação, por todos os envolvidos no projeto. Prova disso é que a dois meses do evento acontecer mais de 90% dos estandes já foram negociados para mais de 85 atividades econômicas distintas.

Restam pouquíssimas unidades dos 156 espaços que foram colocados à disposição dos empresários que buscam trocar experiências e abrir novas possibilidades de negócios a partir da Feconex. Segmento de roupas infantis, iluminação residencial, passando por indústrias até chegar no ramo da energia fotovoltaica e automotivo. Tudo em um mesmo espaço dentro de uma estrutura jamais vista em Sete Lagoas.

Para impulsionar o associativismo, a cooperação e o intercâmbio empresarial dos participantes várias ações estão em fase final de preparação. No mesmo ambiente, a Feconex vai oferecer auditórios para grandes palestras e workshops, praça de alimentação com um palco central para shows e um espaço kids para que toda a família possa participar. Grandes artistas da cidade já confirmaram as apresentações.

O presidente do grupo UAI, Gabriel Ferrari, acredita que “é a oportunidade para mostrar para empresas e a população o potencial de Sete Lagoas. Nossa concepção é de conectar pontos isolados em um evento planejado”, detalha Ferrari que comemora a aceitação da proposta por empresários de ramos tão distintos. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Associação Comercial e Industrial (ACI) são os outros parceiros organizadores.

Capacitar pessoas e empresas para promover o desenvolvimento regional é um dos pilares do Sebrae. A instituição oferece um diverso cardápio de cursos, oficinas, palestras e planilhas para o dono de micro e pequenas empresas. Por esses e outros motivos não poderia ficar de fora da Feconex. “A feira é uma grande oportunidade de vitrine para o Sebrae chegar a empresários que até então não tinham acesso a esses e outros meios de negócios”, explica o consultor Vladimir Rocha.

Os standes da Feconex serão montados por uma das empresas mais experientes do ramo, a Minas Standes, que é responsável por alguns dos principais eventos similares em Minas Gerais. Com quase 30 anos de atuação, é responsável pela montagem de eventos como a Expô Janaúba, Feira do Queijo (Araxá), Expomonte e Fenics (Montes Claros), e muitos outros.

Espaço Feconex

A Feconex, que acontece entre os dias 17 e 20 de agosto, vai ocupar 5,9 mil m2, completamente cobertos e com piso carpetado sobre tablados, onde estarão os 156 expositores. São esperados cerca de cinco mil visitantes por dia.

A estrutura será montada em uma área de 5.400 metros quadrados do estacionamento da Arena do Jacaré. Se conecte aos principais veículos de comunicação da cidade e também às redes sociais da Feconex para se atualizar sobre o evento.

Site: www.feconex.com.br

E-mail: contato@feconex.com.br

por Marcelo Paiva