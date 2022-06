Prefeitura de Sete Lagoas divulga nota de esclarecimento, sobre suspensão temporária de aulas em duas escolas municipais

A respeito da suspensão temporária das aulas em duas escolas do Município, a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura esclarece que foram confirmados casos positivos de Covid-19 em algumas colaboradoras das escolas municipais Terezinha Godoy (N.S do Carmo II) e Luzia Barbosa (Boa Vista). Diante disso, a orientação foi que todos os servidores que tiveram contato com os colaboradores positivados fizessem os testes.

Posteriormente, surgiram novos casos positivos, deixando os demais servidores inseguros e, com as suspeitas de novos casos, mais as licenças por sintomas gripais, principalmente em professores comuns aos dos dois turnos, foi deliberado em reunião com os inspetores de referência a suspenção temporária das aulas em ambas as unidades.

Destaca-se que tal deliberação é uma prerrogativa da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, como medida de prevenção e pela inviabilidade de se manter o funcionamento das referidas unidades de ensino de Educação Infantil pela falta temporária de colaboradores.

As atividades escolares serão retomadas na próxima terça-feira, 7 de junho, com um calendário de reposição das aulas, sem prejuízos para a comunidade escolar. Como medida de prevenção, todas as escolas do Município contam com álcool em gel e recreios ocorrendo por turno, de forma escalonada.

A Prefeitura orienta ainda aos pais que vacinem seus filhos contra a Covid-19, de acordo com os cronogramas divulgados semanalmente em seu Instagram @prefeituradesetelagoas.