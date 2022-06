Democrata empata em casa e segue firme rumo ao hexagonal do Módulo II

O resultado da última quarta-feira não foi dos melhores, mas o Democrata de Sete Lagoas segue sua jornada rumo à elite do futebol estadual.

Depois da excelente vitória sobre o Coimbra fora de casa e o empate de 1 a 1 contra o Aymorés, no meio da semana, o Jacaré volta a campo neste sábado (04), quando enfrentará o Ipatinga pela décima rodada da fase de classificação do Módulo II.

Na Arena do Jacaré, o Aymorés saiu na frente marcando o primeiro gol da partida nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 52’ Yan Carlos (10) abriu o placar. O alvirrubro sete-lagoano empatou aos 21’ da segunda etapa, quando Juliano (15) fez um belíssimo gol de falta. Sentindo a pressão, aos 35’ da fase final, Jeferson (9) chutou certo, mas bola encontrou a trave, o Democrata perdeu a chance e o confronto terminou em 1 a 1.

Com o resultado, o Jacaré estaciona na segunda posição da tabela de classificação, com 15 pontos, mesma pontuação do Tupi, estando atrás somente do Betim, que lidera com 17 pontos.

Com uma campanha bem regular no campeonato estadual, cujo primeiro objetivo é a classificação para o Hexagonal decisivo, para depois sonhar com o acesso à elite do futebol mineiro, os comandados do treinador Paulinho Guará, seguem firmes na caminhada da temporada 2022.

O time, para o jogo deste final de semana no Vale do Aço, somente será anunciado após o coletivo apronto programado para esta sexta-feira (03), podendo ser: Luan (Tales), Kekeu, Ulisses, Carciano e Thainler (Neto); Rafinha (João Pedro), Juliano (Luquinha) e Cesinha (Diego Palhinha) Tito, Jeferson e Rodiney.

A viagem para Ipatinga está programada para o período da tarde, logo após o almoço, levando muita confiança de vitória na bagagem, o que provocaria a classificação do Democrata de forma antecipada para a reta final da competição.

Confira a programação de jogos da 10ª rodada:

Sábado, 4 de junho de 2022:

15:00 – Coimbra X Boa – Castor Cifuentes “Alçapão do Bonfim” – Nova Lima

15:00 – Betim Futebol X Tupi – Arena Vera Cruz – Betim

16:00 – Ipatinga X Democrata – João Lamego Netto “Ipatingão” – Ipatinga

Domingo, 5 de junho de 2022:

10:00 – Varginha EC X União Luziense – Dilzon Melo “Melão” – Varginha

Segunda, 6 de junho de 2022:

19:30 – SC Aymorés X Uberaba – Afonso de Carvalho – Uba

Terça, 7 de junho de 2022:

15:00 – Tupynambas X Nac. Muriaé – Radialista Mário Helênio – Juiz de Fora

O campeonato é disputado entre 12 times, que jogam entre si, em sistema de turno único, totalizando 11 rodadas. Os 06 primeiros colocados seguirão para o Hexagonal Final e disputarão as duas vagas para a elite de Minas Gerais em 2023. Os dois últimos colocados nesta primeira fase serão rebaixados para a Terceira Divisão de Minas Gerais no próximo ano.

No Hexagonal Final as partidas ocorrerão em sistema de turno e returno, com um total de 10 rodadas.

Todos os jogos do Democrata Jacaré são transmitidos pela Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Para acompanhar as transmissões, sintonize no AM 1.300KHZ, no site eldorado1300.com.br ou através do aplicativo, que pode ser baixado pelo site da emissora ou pelo play store do seu aparelho celular.