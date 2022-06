Passando a Limpo: secretário de Meio Ambiente falará sobre tremores de terra em Sete Lagoas

O assunto dos últimos dias também será discutido nesta sexta-feira (3) no programa Passando a Limpo: os tremores de terra que estão assustando a população de Sete Lagoas.

O convidado será o secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Sete Lagoas Edmundo Diniz. Recentemente, o executivo local criou um grupo para investigar as possíveis situações dos abalos (ao menos cinco forma detectados em um mês). Órgãos estaduais, como a Defesa Civil, já estão apurando as causas e, no programa, o público saberá quais são as ações tomadas.

Passando a Limpo

O programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira é uma parceria entre a Rádio Eldorado e o SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 8h, com reprise aos domingos à noite, sempre após as transmissões esportivas no AM 1300. Também pela fanpage do SeteLagoas.com.br você pode acompanhar o programa, que é transmitido ao vivo.

Cada semana o programa tem um tema diferente e novos entrevistados convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número (31) 98973-3169.