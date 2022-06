Ginásio Coberto recebe Feira de Artesanado Especial Dia dos Namorados

É a oportunidade ideal para presentear a quem se ama com produtos locais, dias 3 e 4 de junho

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura (Smeec) e o grupo Artesãos 7 Lagoas e Região realizam a Feira dos Namorados 5.0, no Ginásio Poliesportivo Doutor Márcio Paulino, na Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha), dias 3 e 4 de junho, nesta sexta de 17h às 22h e sábado, de 10h às 22h. Na oportunidade estarão expostos diversos produtos alusivos à data para atender a todos os públicos e bolsos.

Segundo Daiana Cristina, uma das organizadoras do evento, esta edição contará com mais de 40 artesãos. “Quem visitar a feira vai encontrar produtos em crochê, macramé, terços, pingentes, MDF em geral, chinelos bordados, pano de prato, porta bolo, santos em resina, blusas bordadas, toalhas de mesa, feltro, bonecas de pano, orquídeas, suculentas, entre outras peças de decoração, higiene e vestuário, etc”, destaca a artesã. Algumas peças também podem ser observadas no Instagram: www.instagram.com/ artesao7lagoas

A Prefeitura mais uma vez dá o apoio necessário para a realização do evento, em local com melhor estrutura de cobertura, banheiros, estacionamento e espaço. “O ginásio foi totalmente reformado recentemente e está cumprindo muito bem o seu papel. As atividades esportivas são contínuas e agora ele recebe mais uma edição da feira. O local é central, de fácil acesso e ainda existe o fator positivo para a frequência, que é a tradicional feirinha do fim de semana realizada na alameda ao lado”, avalia o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca. A feira também tem o apoio do vereador Ivan Luiz.

SERVIÇO:

Feira de Artesanato Especial Dia dos Namorados 5.0

Dias: 3 e 4 de junho, sexta de 17h às 22h e sábado, de 10h às 22h.

Local: Ginásio Poliesportivo Doutor Márcio Paulino, na Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha)

Entrada franca