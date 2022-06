Finvest Real Estate se reúne com o SAAE Sete Lagoas

No dia 25 de maio, André Pompeu, responsável pelo desenvolvimento e gestão de ativos da Finvest em Minas Gerais, se reuniu com Robson Dias, diretor-presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sete Lagoas.

A Finvest Real Estate, braço imobiliário do grupo financeiro Finvest, lançou recentemente, em Sete Lagoas, a 80km de Belo Horizonte, o empreendimento Eco238, que abriga uma das maiores áreas industriais disponíveis para desenvolvimento imediato em Minas Gerais. O projeto possui cerca de 400 mil m² de terrenos disponíveis e prontos para a implantação imediata de empresas, ao lado de um parque ecológico com mais de 250 mil m² de área e de outros 3,5 milhões de m² disponíveis para grandes indústrias.

No encontro foram apresentadas as estratégias para desenvolvimento do Eco238 e das demais áreas para desenvolvimento industrial, comercial e residencial. Também foram alinhadas as necessidades no que diz respeito à água e esgoto para a região. “Como sabemos que a SAAE busca prestar um serviço de qualidade em saneamento básico com responsabilidade socioambiental, é de extrema importância que estejamos juntos para o desenvolvimento destes projetos.”, destaca André.

Assessoria/Finvest Real Estate