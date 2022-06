Uniforme: Saiba detalhes de como serão as novas camisas do Atlético com a fornecedora Adidas

Fotógrafos da empresa alemã estavam na Cidade do Galo nesta quarta-feira (01) fotografando os atletas com as novas camisas. As imagens ainda não foram divulgadas. A coleção contará com uma camisa vermelha e duas pretas para os goleiros, uma tradicional listrada, camisa número dois com branco e cinza e a terceira será dourada e preta.

A LeCoq e o alvinegro tiveram uma parceria de sucesso por três anos e meio e suas camisas foram muito bem avaliada pelos torcedores. Além disso, a empresa foi fundamental na flexibilização do concurso Manto da Massa.