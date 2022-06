Em Alta: Brock exalta disciplina tática como fundamental para ‘invencibilidade da defesa’ do Cruzeiro

Já são sete vitórias consecutivas e nenhum gol sofrido durante esse período. E muito já se falou sobre a consistência do setor defensivo do Cruzeiro, incluindo o sistema com três zagueiros. Mas além disso, o capitão Brock, um dos pilares da retaguarda celeste, ressaltou a aplicação tática de toda a equipe e a necessidade de o time sempre evoluir neste sentido.