Educação divulga resultado de seleção para psicólogos e assistentes sociais

Em iniciativa inédita na rede estadual de ensino, serão contratados 460 profissionais para atuação em núcleos de trabalho nas 47 regionais do estado

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) divulgou, nesta quarta-feira (1/6), o resultado do Processo Seletivo Simplificado (PPS) para a contratação de psicólogos e assistentes sociais que irão atuar na rede estadual de ensino. Essa é uma iniciativa inédita na rede estadual de ensino do Estado e representa um importante reforço no trabalho de desenvolvimento educacional dos estudantes e melhoria das relações na comunidade escolar.

Após uma série de entrevistas, na segunda fase do processo, foram selecionados 460 profissionais que serão integrados aos núcleos de trabalho nas 47 regionais de ensino no estado. Confira aqui a lista dos aprovados.

“Esses profissionais chegam em um momento muito oportuno, em que após dois anos de distanciamento social por causa da pandemia, temos o desafio da readaptação escolar. Os núcleos terão um papel valioso, atuando juntamente com as equipes pedagógicas e gestoras das escolas, para um melhor processo de ensino e aprendizagem dos alunos, e construção de um ambiente escolar mais colaborativo e empático”, afirma a secretária adjunta de Estado de Educação, Geniana Guimarães Faria.

O trabalho do psicólogo nos núcleos será o de acompanhar o ambiente escolar e participar do processo pedagógico sem realizar uma atuação clínica. Já o assistente social deverá garantir orientações para a comunidade escolar quanto ao respeito e clareza dos direitos e deveres individuais e coletivos, com foco na melhoria das relações de ensino e aprendizagem.

“Não se trata de um atendimento clínico, individualizado. É uma perspectiva mais coletiva na atuação de psicólogos e assistentes sociais. Esses profissionais vão apoiar a escola para o aperfeiçoamento do atendimento que já é feito pelos profissionais da unidade”, explica o superintendente de Desenvolvimento e Avaliação da SEE/MG, Paulo Henrique Rodrigues.

De acordo com o superintendente, os candidatos selecionados terão que acompanhar atentamente os atos de convocação, que serão publicados no site da Educação. No site também serão divulgadas todas as orientações e procedimentos para a emissão e assinatura do contrato administrativo. A partir da convocação, os candidatos selecionados terão sete dias úteis para comparecer à sede da Superintendência Regional de Ensino (SRE) de sua região para conferência de documentos, emissão do contrato e assinaturas.

Núcleos de Acolhimento Educacional

Os profissionais contratados trabalharão em Núcleos de Acolhimento Educacional (NAE), que vão auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, com o objetivo de prevenir e minimizar os problemas educacionais, além de orientar a equipe gestora na mediação de conflitos.

Segundo a diretora de Modalidades de Ensino e Temáticas Especiais da SEE/MG, Patrícia Aragão, os núcleos serão compostos por duplas de profissionais, um psicólogo e um assistente social. “Dessa forma, para o ano de 2022, a SEE/MG irá alcançar as 47 Superintendências Regionais de Ensino do estado”, salienta.



As SREs serão as responsáveis por organizar a implementação dos núcleos, de acordo com a necessidade de atendimento. Foram priorizadas as cidades cujas escolas e regionais apresentaram mais registros de situações de violação de direitos dos estudantes na rede estadual de ensino.

Agência Minas