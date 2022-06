Secretaria de Estado de Governo realiza atendimento a gestores municipais durante o 37º Congresso da AMM

Evento está sendo realizado em Belo Horizonte e reúne prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários municipais de todo o estado

O Governo de Minas Gerais está cada vez mais próximo dos municípios mineiros e essa parceria se fortalece ainda mais, ao longo desta semana, durante o 37º Congresso da Associação Mineira dos Municípios (AMM). Uma equipe da Secretaria de Estado de Governo (Segov) está disponível em um dos estandes do evento para esclarecer dúvidas dos gestores municipais sobre assuntos relacionados à pasta. Além disso, representantes das secretarias estaduais participarão de mesas de debate do Congresso.

Com o tema “Governança e desenvolvimento em foco nas gestões municipais”, o Congresso teve início na manhã desta quarta-feira (1/6). Representando o governador Romeu Zema, o secretário de Estado de Governo, Igor Eto, falou sobre a parceria que tem sido construída entre estado e municípios. “Essa união de esforços é o que faz com que Minas Gerais, pouco a pouco, volte para os trilhos”.

Em seu discurso, o secretário lembrou o início da gestão, quando o governador assumiu o Estado e, com o apoio da AMM, firmou um acordo de R$ 7 bilhões para o pagamento de dívidas herdadas do governo anterior. “Nós construímos, com muito bom diálogo, o maior acordo, até então, já realizado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em outubro, o governador Romeu Zema vai ter o prazer de pagar a última parcela”, ressaltou.

O presidente da AMM, Julvan Lacerda, agradeceu o apoio que o Governo de Minas tem dado aos municípios. “O governador Romeu Zema pegou o Estado em frangalhos e teve a seriedade de dialogar com a gente. Se comprometeu conosco e vem pagando criteriosamente o acordo que fez. Ele é merecedor do nosso reconhecimento e gratidão pelo compromisso com o movimento municipalista e com os prefeitos. Quem atende anseio de prefeito está atendendo aos anseios do povo de Minas”, afirmou.

Durante o Congresso, será realizada a posse da nova diretoria da AMM. Em seu discurso, na abertura do evento, o presidente eleito da Associação, Marcos Vinícius Bizarro, falou sobre a alegria de assumir o cargo e que “é preciso colocar ‘combustível’ para que a AMM decole ainda mais”.

Os participantes do encontro terão acesso a dez eventos, que acontecerão simultaneamente e apresentam pautas que englobam a gestão pública municipal.

Medalha do Mérito Municipalista

Durante o evento, o secretário Igor Eto foi agraciado com a Medalha do Mérito Municipalista Celso Mello de Azevedo, reconhecida como a mais alta condecoração conferida pelos prefeitos mineiros às personalidades e entidades que contribuem com o seu trabalho em favor do municipalismo. O presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), Marcelo Bomfim, foi outro agraciado.

Segov / Divulgação

“É motivo de muito orgulho após tanto trabalho e tanta luta ao lado dos prefeitos. Essa homenagem demonstra que estamos no caminho certo e fazendo o bem para o povo de Minas Gerais. Estamos focando nos municípios e nos cidadãos e prestando serviço de qualidade”, destacou Igor Eto.

Também participaram deste primeiro dia do congresso o presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi, representantes dos poderes Legislativo e Judiciário, prefeitos, gestores e agentes públicos municipais de todas as regiões de Minas, entre outras autoridades.

Apoio às prefeituras

O Congresso segue até esta quinta-feira (2/6). Os servidores da Subsecretaria de Coordenação e Gestão Institucional (SCGI) seguem à disposição dos prefeitos para tirar dúvidas relacionadas a convênios, ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (PADEM), a todo processo pertinente às emendas parlamentares estaduais e demais repasses de recurso.

Agência Minas