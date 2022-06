Em dois dias Câmara promove importantes reflexões e debates em áreas importantes da cidade

Uma nova possibilidade para trabalhadores informais e produtores agrícolas se abriu com a realização de Audiência Pública na Câmara Municipal. Outro assunto que mereceu um evento específico, no plenário do Legislativo, foi o dia do Assistente Social, celebrado em 15 de maio. Caio Valace (Podemos) e Ivan Luiz (Patri) foram os parlamentares proponentes das sessões.

Mercado de origem

Um empreendedor especialista em shoppings populares foi o palestrante principal de Audiência Pública que Caio Valace dirigiu, na segunda-feira (30). Elias Tergilene apresentou um modelo que vem dando certo em várias cidades do Brasil e que poderia atender a empreendedores informais e produtor rurais da cidade. “É um mercado bonito, organizado, junto com o comércio popular”, resume.

De construção relativamente barata, o empreendimento poderia ser instalado em uma área da União, no centro da cidade, próximo ao camelódromo. Uma parceria público privada seria a saída para viabilizar a proposta. Entidades como Emater, Embrapa e o campus da Universidade Federal São Del Rei em Sete Lagoas colocaram seu capital intelectual à disposição para encurtar as distâncias.

Caio Valace defende um “arranjo” a partir da união de várias frentes de trabalho para um passo adiante na discussão. “Temos que nos apropriar do conhecimento dessas instituições e fazer chegar na ponta, onde estão os produtores”, entende.

Para o município a iniciativa é viável. O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Edmundo Diniz, disse que “a centralização das atividades é boa para todos. É bom para o vendedor por conta da estrutura, bom para o cliente pela localização”, acrescentou.

A depender do Legislativo a ideia também vai prosperar. Ivan Luiz colocou que “são projetos dessa natureza que vão fazer Sete Lagoas crescer”. Outro favorável foi Gilson Liboreiro (SD): “fiquei entusiasmado com a apresentação que tivemos porque pode trazer desenvolvimento e igualdade”, vislumbra.

Quem também se mostrou favorável ao projeto foi Heloísa Frois (Cidadania). “O requinte hoje está de volta com as coisas simples. Vejo com muito bons olhos. Mas para o ordenamento para abranger todas as pessoas é preciso ter equidade com o município”. E Caio Valace lembrou que é a oportunidade de tirar 13.500 famílias da linha da pobreza. “Precisamos de entender que a cidade não caminha só com os grandes”, se referindo à inserção.

Dia do assistente social

Comemorando 86 anos de regulamentação da profissão, o assistente social mereceu uma Audiência Pública que foi requerida por Ivan Luiz (Patri). O profissional está presente em inúmeras áreas. No Brasil são cerca de 160 mil profissionais da área, o país só perde para os Estados Unidos no número de assistentes sociais. Só em Sete Lagoas são 243 assistentes sociais ativos.

Além do reconhecimento, todas assistentes sociais presentes no evento cobraram mais condições de trabalho, um piso salarial e igualdade com outras categorias. Iara Nogueira pediu que “todos nós devemos ter igualdade e equidade. Nesse sentido, merecemos salário digno. Assistente social é acadêmico reconhecido e precisamos militar pela categoria. Trabalhamos com amor e não por amor, trabalhamos por salários”, cobrou.

Depois das cobranças em uníssono foi a vez de os vereadores se manifestarem para anunciar melhorias nas condições de trabalho para as servidoras da função que atuam para o município. Todos os parlamentares presentes prometeram empenho para solucionar as demandas da categoria. Janderson Avelar e Heloísa Frois se colocaram à disposição.

O presidente da sessão, Ivan Luiz, anunciou a conquista de um carro que será destinado para as assistentes sociais do município. Na mesma linha, Caio Valace assegurou emendas parlamentares para mais um veículo, além de pedir uma política de inclusão para a classe.

Sílvia Regina (PSC) defendeu o pagamento de um piso salarial e garantiu que vai brigar por mais conquistas. “Não sou de entrar em muitos assuntos, mas faço questão de participar porque minha área é o social”. E Rodrigo Braga (PV) fez coro com as profissionais, “a gente está em uma profissão porque precisamos. Se fôssemos ricos poderia ser um trabalho voluntário, mas não é. Eu preciso estar bem para fazer bem ao próximo”.

Ascom/Câmara Municipal