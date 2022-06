Campeonato Brasileiro de Levantamento de Pesos agita Sete Lagoas a partir da próxima sexta-feira

Competição terá disputas em 18 categorias, no adulto e no sub-20, com transmissão ao vivo de todas as provas no Facebook da Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos

Chegou a hora da primeira grande competição nacional de levantamento de pesos na temporada 2022. Na próxima sexta-feira (3), no Centro Universitário de Sete Lagoas (UNIFEMM), distante 72 quilômetros da capital mineira, começa o Campeonato Brasileiro Adulto e Sub-20. O torneio terá transmissão na íntegra na página do Facebook da Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (https://www.facebook.com/ cblpesos).

Ao todo, 149 atletas disputam as 18 provas do Brasileiro, nos dois naipes. Um termômetro para a sequência da temporada e os grandes desafios internacionais que os atletas brasileiros vão encarar na sequência.

Para os atletas adultos, o Brasileiro é o ponto de partida e oportunidade de ajustes para três competições internacionais em sequência: o Campeonato Pan-Americano, de 22 a 30 de julho, em Bogotá (COL); o Campeonato Sul-Americano, 29 de agosto a 5 de setembro, em Montevidéu (URU); e, os Jogos Sul-Americanos, de 2 a 5 de outubro, em Assunção (PAR).

Outro exemplo interessante é o de Giovanna Tavares, medalhista de prata nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, que ainda faz parte da categoria sub-17. Ela participará do evento em Sete Lagoas e segue, duas semanas depois, para a disputa do Campeonato Mundial da categoria, marcado para León, no México.

Grandes marcas

O último Brasileiro, realizado no Rio de Janeiro (RJ), em setembro do ano passado, serviu não só para testar, mas mostrar ao mundo a força de alguns de nossos atletas. Na ocasião, era a primeira competição nacional após o início da pandemia de Covid-19, que restringiu todos os torneios no país por quase dois anos. Quando retornaram às plataformas, o que se viu foi um alto nível de disputas.

Foi o caso de Laura Amaro. Na ocasião, ela quebrou o recorde brasileiro ao levantar incríveis 233kg na prova feminina para até 76kg. Na sequência, ela viria a conquistar a prata no Campeonato Mundial em Tashkent, no Uzbequistão, a primeira medalha feminina do Brasil em Mundiais Adultos.

Por sinal, as quatro brasileiras medalhistas mundiais da atualidade estarão presentes em Sete Lagoas. Além de Laura, Amanda Schott, que conquistou bronze também no Uzbequistão; e, Taiane Justino e Júlia Vieira, que subiram ao pódio no Mundial Sub-17, em Jeddah, na Arábia Saudita, também em 2021.

Confira a programação do Campeonato Brasileiro:

Sexta-feira, dia 3:

9h – 61kg Masculino

11h – 49kg Feminino

12h30 – 67kg Masculino

14h – 55kg Feminino

15h30 – 73kg e 81kg Masculino – Grupo B

17h – 59kg Feminino

Sábado, dia 4:

9h – 73kg Masculino – Grupo A

11h – 81kg Masculino – Grupo B

13h – 64kg Feminino

14h30 – 89kg Masculino

16h30 – 71kg e 76kg Feminino

18h – 96kg Masculino

Domingo, dia 5:

10h – 102kg e 109kg Masculino

12h – 81kg e +87kg Feminino

14h – +109kg Masculino

Com informação de Nelson Ayres