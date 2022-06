2ª rodada da 1ª Copa Municipal de Futsal Feminino teve jogos emocionantes no Ginásio Coberto

É inegável a histórica luta das mulheres no que tange à aquisição de direitos. No esporte não é diferente. Embora recentemente o esporte feminino esteja em alta, a valorização da prática esportiva pelas mulheres ainda encontra desafios. Com o objetivo de fortalecer projetos que formem atletas femininas desde a base ao esporte de alto rendimento e a descoberta de valores, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer – vem promovendo e apoiando competições para lapidação dessas atletas, entre elas, a 1ª Copa Municipal de Futsal Feminino de Sete Lagoas, no Ginásio Dr. Márcio Paulino (Ginásio Coberto), de 22 de maio a 26 de junho.

No último domingo, 29, Sete Lagoas esteve movimentada pela disputa da competição. O Ginásio Dr. Márcio Paulino recebeu a 2ª rodada da 1ª Copa Municipal de Futsal Feminino. No primeiro confronto, a equipe Sete Lagoas/Primavera venceu o Caetanópolis por 2×0; já na segunda partida, o placar finalizou em 9×1 a favor da equipe Sete Lagoas FC, que defrontou o Unifemm/Democrata. Os destaques da 1ª rodada foram: Natália Maria Santos Vitor (Sete Lagoas FC), Carliene de Souza Silvestre ((Sete Lagoas/Primavera FC), Sabrina Brandão (Unifemm/Democrata), Camila Emanuele de Freitas Correia (Caetanópolis) e Amora de Souza Chaves (Sete Lagoas/Primavera FC).

Copa Pueirinha

Já pela última rodada da fase de classificação da 1ª Copa Pueirinha, disputada na Quadra Poliesportiva do Serrinha, os Amigos FC venceram o Porto pelo placar de 6×4. A equipe Charlatões conseguiu o triunfo por 7×3 frente o time do Bafômetro. Houve ainda o empate por 4×4 entre Prado & Cunha e Renegados.

“Ao trabalharmos também o resgate histórico e a memória esportiva da nossa querida ‘Praça de Esporte’, com o recém reformado Ginásio Coberto, lembramos que Sete Lagoas é um celeiro de grandes talentos do esporte”, reforça Fabrício Fonseca, no comando da Secretaria Adjunta. “Estamos falando de resgate ao esporte local. Pós pandemia os jovens se mostram fragilizados em relação ao esporte, lazer e saúde. Lindo ver ginásios, quadras e campos da cidade lotando arquibancadas, trazendo qualidade de vida ao cidadão”, comemora Fonseca.