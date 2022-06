Boletim: Sete Lagoas inicia junho com mais 61 novos casos, mas mantém sem pacientes em UTI por Covid

O mês de junho começa em Sete Lagoas contabilizando 36.097 casos de Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de 61 contaminações: 36 mulheres e 25 homens. São 315 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 17.547 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Cento e oitenta e sete pessoas estão em isolamento domiciliar e 35.224 casos já foram curados. Os testes negativos somam 64.258. Não há óbitos registrados desde 9 de abril. São 679 óbitos por Covid e 12 pacientes internados em enfermaria (quatro a menos do que ontem): seis deles no Hospital Nossa Senhora das Graças, dois no Hospital Municipal, três na Unimed e um na UPA. São oito de Sete Lagoas, um de Cordisburgo, um de Belo Horizonte e dois de Abaeté, nove deles com teste positivo e três aguardando exames. Não há pacientes em UTI. Assim, a taxa de ocupação de leitos UTI (SUS e particular) se mantém em 0%.

Vacina Covid

A 4ª dose segue sendo aplicada esta semana, sempre de 09h às 16h. Na quinta, 2 de junho, em idosos a partir de 66 anos com última dose até 2 de fevereiro; e na sexta, 3 de junho, em idosos a partir de 65 anos com última dose até 3 de fevereiro. Locais: UBS Orozimbo Macedo – R. Cuba, 524; Centro de Saúde Manoa – R. Gerânio, 381; ESF Catarina – R. Santos Reis, 238; ESF CDI I – R. Expedicionário Leofredo Gaspar, 534 e ESF Esperança – R. Eduardo Henrique de Abreu, 403. Documentos: identidade com foto, comprovante da última dose, cartão SUS ou CPF. Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas.

Vacina Gripe

Vai até 6 de junho o chamadão da Campanha de Vacinação Contra a Gripe (Influenza) para todos os públicos já divulgados anteriormente. As doses estão disponíveis de 08h às 16h30, de segunda a sexta, em 15 salas de vacinação do município. Devem se vacinar idosos a partir de 60 anos, crianças (6 meses a menores de 5 anos), gestantes, puérperas, professores, portadores de comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo (urbano e intermunicipal), forças de segurança, forças armadas, funcionários do sistema penitenciário e população privada de liberdade em unidades prisionais. Documentos: identidade com foto (idosos), certidão de nascimento (crianças), comprovante da comorbidade ou deficiência, comprovante de vínculo empregatício na área (categorias profissionais) e comprovante de condição de grávida ou puérpera até 45 dias.

Vacina Sarampo

Também até 6 de junho segue a Campanha de Vacinação Contra o Sarampo em Sete Lagoas. O público-alvo são crianças de 6 meses a menores de 5 anos e trabalhadores da área da saúde, de segunda a sexta, de 8h às 16h30, nos Centros de Saúde Santa Luzia, Santo Antônio, Várzea, São João, Orozimbo Macedo, Manoa, Montreal e Progresso; nas UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale e nos ESF CDI 1, Catarina, Esperança, Eldorado, Alvorada, Fazenda Velha e Barreiro. Documentos: Cartão Vacinal, CPF ou Cartão SUS.