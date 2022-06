Relp: prazo para adesão foi prorrogado até sexta-feira (3)

O prazo para adesão ao Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional (Relp) foi adiado para esta sexta-feira (3). A decisão foi anunciada pela Secretaria da Receita Federal. O prazo acabaria nesta terça-feira (31).

“A prorrogação do Relp para o dia 3 de junho feita pela Receita traz um fôlego aos empresários que ainda não aderiram ao programa. Principalmente, porque o prazo final do dia 31 coincidia com a entrega do Imposto de Renda 2022. É uma oportunidade imperdível para que aqueles que querem se manter ou ingressar no Simples Nacional possam regularizar suas dívidas fiscais. A dica é, aproveite a prorrogação, mas não deixe pra última hora”, considera a analista de Políticas Públicas do Sebrae Nacional, Lilian Toledo.

Na última semana, a Receita Federal informou que, das cerca de 400 mil empresas que o governo esperava que aderissem ao Relp, aproximadamente 100 mil haviam feito a adesão, ou seja 25% do total. Os débitos são estimados em R$ 8 bilhões. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por sua vez, projeta que cerca de 256 mil empresas vão participar do parcelamento, em um montante que deve atingir os R$ 16,2 bilhões.

Renan Morais, de 33 anos, é dono de uma distribuidora de bebidas em Porto Velho (RO). Ele conta que, ao longo da pandemia, sofreu com a queda de faturamento. Apesar de ainda não ter se recuperado totalmente, ele afirma que recorrer ao Relp foi a melhor decisão.

“Foi ótimo porque qualquer desconto em um momento desse, como uma crise como a atual, é muito bom. Quando olhei no site, já corri e adquiri um desconto de 80% na minha dívida”, relata.

Renegociação de dívidas

Por meio da iniciativa é possível diminuir e até liquidar multas, juros e encargos de empresas, proporcionalmente às perdas de faturamento ao longo da pandemia.

Por meio do Relp, quanto maior a queda no faturamento, maior será o desconto em cima dos débitos. Em relação ao saldo dos passivos, poderá haver parcelamento em 180 vezes, ou seja, em até 15 anos, com vencimento da entrada a partir de maio de 2022.

Adesão

No caso de dívidas junto à Receita Federal, a adesão ao financiamento poderá ser feita por meio do Portal e-Cac, ou Portal do Simples Nacional. Já em relação às pendências junto à Dívida Ativa, a negociação é via portal Regularize.

Em caso de dúvidas, acesse aqui o tutorial para adesão ao Relp

A adesão ao programa é 100% digital e vai depender se o passivo está na Receita Federal ou na PGFN. A Lei Complementar (193/2022) que instituiu o Relp foi promulgada em março deste ano. Em abril, o Programa entrou em operação.

ME/EPP COM PEDIDOS DE OPÇÃO PENDENTES (JAN/2022) X ADESÕES AO RELP

RF UF OPÇÕES PELO SIMPLES JAN/2022 PENDENTES POR DÉBITOS ADESÕES AO REFIS/RELP % ADESÕES AO REFIS/RELP FALTA ADERIR 2 AC 1.889 533 28,22% 71,78% 4 AL 4.197 2.244 53,47% 46,53% 2 AM 3.357 1.605 47,81% 52,19% 2 AP 653 577 88,36% 11,64% 5 BA 16.180 13.970 86,34% 13,66% 3 CE 9.515 10.055 105,68% -5,68% 1 DF 7.727 5.761 74,56% 25,44% 7 ES 6.247 4.567 73,11% 26,89% 1 GO 13.213 8.356 63,24% 36,76% 3 MA 6.093 3.665 60,15% 39,85% 6 MG 31.057 20.067 64,61% 35,39% 1 MS 5.002 2.179 43,56% 56,44% 1 MT 9.092 3.218 35,39% 64,61% 2 PA 6.449 3.809 59,06% 40,94% 4 PB 4.786 2.733 57,10% 42,90% 4 PE 18.015 5.317 29,51% 70,49% 3 PI 3.735 2.112 56,55% 43,45% 9 PR 21.808 12.811 58,74% 41,26% 7 RJ 26.932 14.672 54,48% 45,52% 4 RN 4.890 3.275 66,97% 33,03% 2 RO 2.044 1.672 81,80% 18,20% 2 RR 425 325 76,47% 23,53% 10 RS 18.471 12.034 65,15% 34,85% 9 SC 15.954 14.034 87,97% 12,34% 5 SE 2.815 1.189 42,24% 57,76% 8 SP 97.427 44.531 45,71% 54,29% 1 TO 2.114 1.710 80,89% 19,11% TOTAL 340.087 197.021 57,93% 42,07%

Fonte: Brasil 61