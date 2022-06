Mineiros na Disputa: Sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil será realizado na próxima terça-feira

América, Atlético e Cruzeiro estão garantidos na próxima fase da competição. O Coelho avançou após bater o CSA com duas vitórias. No jogo de ida, o time alviverde venceu por 3 a 0, fora de casa. No independência, vitória por 2 a 0.

O Galo conquistou a vaga também com duas vitórias. No Mineirão, o Atlético venceu o Brasiliense por 3 a 0, e na partida de volta, no Espírito Santos, vitória simples por 1 a 0.

Já o Cruzeiro teve mais trabalho para garantir a classificação. O time celeste perdeu para o Remo, no Pará, no jogo de ida, por 2 a 1. No duelo de volta, no Independência, a Raposa avançou para as oitavas nos pênaltis, após vencer por 1 a 0 no tempo normal.

Segundo o regulamento do torneio, não divisão de potes nesta fase do sorteio. Todos os 16 times podem se enfrentar. Apenas uma equipe ainda não está definida. Red Bull Bragantino e Goiás jogam nesta terça-feira (31), às 21h30, pela última vaga. No jogo de ida, vitória do time paulista por 2 a 1.