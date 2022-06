Tudo Definido: Atlético x Emelec: datas, horários e transmissão dos jogos das oitavas de finais da Libertadores

O primeiro duelo contra o Emelec será no dia 28 de junho, às 19h15 (de Brasília), no estádio George Capwell, em Guayaquil, no Equador. A partida de volta será no dia 5 de julho, também às 19h15 (de Brasília), no Mineirão.

Como não há mais a vantagem dos gols marcados fora de casa, a classificação será definida nos pênaltis, em caso de empate. Se o Galo conseguir cravar a vaga nas quartas, enfrentará o vencedor de Palmeiras x Cerro Porteño.