Participação popular marca mais uma Reunião Ordinária do Poder Legislativo

Foi bastante movimentada a Reunião Ordinária desta semana, na Câmara Municipal. Dos 17 textos votados, na Reunião desta terça-feira (31), 12 foram aprovados pelos parlamentares e cinco saíram da pauta pela ausência dos autores no ato da votação. A tribuna da Câmara foi utilizada por populares que se inscreveram.

O atirador esportivo Rogério Rodrigues da Silva usou seu direito para defender proposta de José de Deus (REP) que institui o dia do Caçador, Atirador e Colecionador. O Projeto de Lei Ordinária (PLO) que trata do assunto passou com sete votos favoráveis, dois contrários e três abstenções.

De acordo com Rogério, entre outros benefícios, o esporte traz divisas e praticantes para a cidade. “O campeonato mineiro de tiro esportivo, a quarta etapa será aqui, em Sete Lagoas. É um esporte olímpico e trouxemos também para o cidadão de bem o direito da legítima defesa, pessoal e patrimonial”, completa.

Mais uma vez na Câmara Municipal, o presidente do Observatório Social da cidade, Juarez Fernandino, ocupou o espaço para a apresentar dados sobre a prestação de contas do órgão. A presença foi motivada por Requerimento do vereador Caio Valace (Podemos) que buscava as informações.

A pauta que foi votada pode ser acessada pelo link que segue. Abaixo tem os destaques dos vereadores durante a comunicação pessoal. entares

José de Deus (REP): Fazer um alerta porque segundo noticiário da imprensa mais de três mil casos da covid foram confirmados em Belo Horizonte. Em 15 dias houve um aumento de 53% na incidência de casos para cada 100 mil pessoas. Também foram 13 óbitos no mesmo período. Aqui na cidade ontem foram 66 casos, portanto em meio ao constante crescimento dos números quero pedir a secretaria de Saúde que reveja os protocolos sanitários. Amanhã tem mais um cronograma de vacinação para crianças e adultos.

Ivan Luiz (Patri): Foi editada portaria pelo Poder Executivo que institui e nomeia grupo de trabalho para avaliar a questão da vulnerabilidade sísmica em Sete Lagoas. Comporão essa comissão o secretário de Meio Ambiente, Coordenador da Defesa Civil, secretário de Obras, coordenador de ordenamento urbano, superintendente de meio ambiente e um professor de geofísica.

Junior Sousa: destacar a participação na maratoninha idealizada pela professora Kelly da escola Edith Brandão. É muito importante a integração dos alunos e participei de uma caminhada com os estudantes. É muito importante que isso aconteça para desenvolver o esporte na região. Na sexta-feira fui ao JK, Montreal, Alvorada fazer alguns Pedidos de Providências para bairros que estão sofrendo com falta de infraestrutura. A avenida Dalton está quase intransitável.

Ismael Soares (PSD): Parabenizar o Padre Fábio de Lima pela celebração ontem na paróquia São Francisco de Assis. Padre jovem que conseguiu movimentar, reviver várias comunidades. Chegou na paróquia a dois anos e hoje está na paróquia São Francisco, Santa Clara, São Benedito, Frei Galvão, Nossa Senhora do Rosário. A gente fica feliz porque ontem ele conseguir juntar mais de 500 fieis ontem.

Janderson Avelar (MDB): Na última quarta-feira presidi Audiência acerca da educação no pós pandemia. Foi relatado para todos que a situação não está fácil. Os danos foram enormes para as nossas crianças, adolescentes e professores. Ontem ocorreu mais um vídeo de mais uma agressão na escola. Temos que tomar providências urgentes. Alexandrina deixou claro que 50% dos estudantes não tiveram acesso a internet. Os dados são preocupantes porque levam a metade dos estudantes que não aprendeu na pandemia. Realidade preocupante e precisamos fazer algo.

Rodrigo Braga (PV): Destacar o coletivo Várias Marias que trabalha de forma preventiva no cuidado com o próximo. Isso aconteceu nesse período de frio e o coletivo teve inciativa concreta de atentar o Poder Público a se manifestar. Sobre os tremores é nítido e claro que pela minha região o impacto tem sido maior. Converso com pessoas de outras regiões que sentem, mas na nossa região é bastante complexo. Ontem tivemos blindex quebrado e tem se tornado rotineiro. É muito sério isso.

Ivson Gomes (Cidadania): A respeito dos tremores é algo extraordinário, esta Casa não está alheia e dentro do que podemos fazer vamos averiguar para dar resposta conclusa para a população. Algumas secretarias têm adotado uma nova modalidade para responder nossos Requerimentos. Uns não respondem, outros respondem de forma evasiva. Agora respondem questionando o vereador. Querendo nos questionar sobre o motivo do Requerimento.

Eraldo da Saúde (Patri): O Castramóvel está no Itapuã II e no Vale do Aritana. Hoje começa lá e parabenizamos a Patrícia Silveira, coordenadora do CCZ pelo trabalho e pedir a comunidade que compareça na escola Dr. Enísio Antônio Viana para poder participar. Estamos divulgando para todos lá da região.

Heloísa Frois (Cidadania): Acerca dos tremores aguardamos algum posicionamento de pessoas técnicas e qualificadas para explicar o que tem acontecido na nossa cidade que tem um solo cárstico. Já foram outras situações de trincas e, finalmente, a prefeitura está tomando providência para informar de forma técnica o que está acontecendo. Então, vamos aguardar as informações técnicas e não se apegar a suposições. O assunto é muito sério e precisamos de pessoas qualificadas para explicar o que vem acontecendo.

Caio Valace (Podemos): Demonstrar meu contentamento com a participação de vários organismos na Audiência que foi realizada ontem acerca de mercados e shoppings populares. Porque o tema é um diálogo sobre a inclusão de pequenos produtores e camelôs. É possível que a gente encontre arranjos através parcerias público privadas na solução de graves problemas que se arrastam a anos e anos. É necessário que tenhamos ousadia de enfrentar problemas históricos.

Carol Canabrava (Avante): Não tem como deixar de falar sobre os tremores que vem acontecendo. Nas últimas 48 horas foram 11 e a gente queria entender o que tem sido feito para buscar respostas. Tenho buscado ouvir pessoas e órgãos competentes. Me reuni com o chefe da Defesa Civil que falou que está buscando respostas. Entrei com Requerimento para formar uma comissão com profissionais e órgãos responsáveis para que tenhamos respostas. Até hoje não temos noção do que está acontecendo. Precisamos de repostas para acalmar a população.

Pr. Alcides (PP): Foi de uma grande magnitude e significância a Audiência provocada por Caio Valace. Dentre tantas observações obtidas fiquei arrebatado com o Elias Tergilene que tem a ver sobre os shoppings populares ainda mais quando ele falou para a classe G, de gente. O mercado de origem, a integração dos camelôs e construção de shoppings populares são de grande integração para produtores e camelôs.

Ascom/Câmara Municipal