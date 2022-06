Democrata quer ratificar classificação com torcida, na Arena, nesta quarta-feira (01)

Depois de engatar a segunda vitória seguida no Módulo II do campeonato Mineiro, diante do Coimbra, 2×0, o Democrata chegou a liderança da competição com 14 pontos, junto com o Boa e o Betim. O time de Sete Lagoas leva a melhor no saldo de gols. Nesta quarta-feira (01) o desafio é em casa, diante do Aymorés, e a presença do torcedor será fundamental rumo à próxima fase.

Com o triunfo em casa, restando mais duas rodadas, o Jacaré se garante no hexagonal final do torneio. Por este motivo, mais um evento Arena Day está programado pela diretoria. Uma hora antes de a bola rolar, 18h30, já tem música ao vivo para a torcida se aquecer para o jogo que começa 19h30.

Os ingressos estão à venda por R$20 e R$10 (meia), mais uma vez, a presença do torcedor será muito importante para apoiar a equipe. “Sempre que a gente precisa a torcida nos abraça. E, agora, nesse momento da competição contamos, mais uma vez, com a ajuda do torcedor para nos ajudar na busca de mais três pontos”, pede o presidente Renato Paiva.

O torcedor pode comprar seus ingressos de forma antecipada, no dia do jogo, nesta quarta-feira (01), a partir das 8h, na Arena do Jacaré. Pela internet as vendas continuam no site oficial do clube, lojadodemocrata.com.br.

Todos os jogos do Democrata Jacaré são transmitidos pela Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Para acompanhar as transmissões, sintonize no AM 1.300KHZ, no site eldorado1300.com.br ou através do aplicativo, que pode ser baixado pelo site da emissora ou pelo play store do seu aparelho celular.

Por Marcelo Paiva