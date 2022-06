Projeto Abrace entrega nova remessa de cateteres, para a Oncologia SUS do H.N.S.G em Sete Lagoas

Na manhã desta terça-feira, 30, o projeto Abrace entregou mais uma remessa de cateteres, para os pacientes da Oncologia SUS do hospital Nossa Senhora das Graças, em Sete Lagoas.A parceria que começou em 2018 já beneficiou cerca de 65 pacientes , tendo sido empregados pelo Abrace mais de R$30 mil.

Desta vez, foram atendidos mais cinco pacientes: Ozires Néstor Ferreira Junior, Nelson Moreira de Abreu, Lana Maria Alves de Abreu, Cleber Paulo Gomes Rodrigues e Michela de Paula de Almeida, que foram entregues pelas voluntárias do Abrace, que contou com as presenças da Coordenadora da Oncologia, Adriana Cordeiro, da enfermeira Jeanine Santos e de outros membros da equipe da Oncologia SUS. A partir de agora, a equipe da Oncologia programa junto ao corpo clínico a implantação dos cateteres nos pacientes.

A paciente M.P.A, após receber o cateter, agradeceu o apoio do projeto Abrace. “Ainda existem pessoas que se dedicam e lutam por causas nobres como essa, que é a luta para vencermos o câncer. Acreditamos em um mundo melhor. Jesus deixou para nós o mandamento de amarmos ao próximo como a nós mesmos, e quando nos deparamos com atitudes como a do Projeto Abrace, vemos que Ele ainda está presente no coração de muitas pessoas”, relatou. Ela agradeceu ainda em nome de todos. “Em nome de todos os pacientes da Oncologia do hospital Nossa Senhora das Graças, quero agradecer a doação dos cateteres, além de outras ações que realizam. Saibam que vocês estarão sempre em nossos corações e preces. Obrigada e que Deus esteja sempre presente em nossas vidas e corações”, concluiu.

Adriana Cordeiro explicou, que o cateter totalmente implantado no paciente é um dispositivo, que auxilia na administração da medicação. ” Muitos que submetem ao tratamento quimioterápico, podem apresentar dificuldades de acesso venoso periférico, sendo necessário o uso do cateter para que ele tenha mais qualidade de vida, ajudando muito no tratamento. O projeto Abrace é nosso parceiro na demanda da oncologia”, afirma. A enfermeira Jeanine Santos, que trabalha diretamente com os pacientes destaca, que o cateter traz conforto para o paciente e alívio, durante o período do tratamento com a quimioterapia.

Segundo Renata Cota, presidente do Abrace a doação de cateteres é uma das atividades do projeto, que conta com o apoio da comunidade. “Mesmo com a pandemia sem realizar eventos, temos recebido grande apoio da comunidade com a doação de recursos, para a compra de cateteres. Com isto, temos conseguido zerar a fila de pacientes da oncologia. Esse trabalho vai continuar”, afirmou. Os recursos para a entrega desta remessa de cateteres, foi resultado de doação através de doações de voluntários e parceiros do projeto

Além disto, o projeto Abrace que não tem fins lucrativo, político e religioso também atende a Oncologia, com kit lanches para pacientes de acordo com a necessidade.