Boletim Covid: Maio terminou sem mortes pela doença e ocupação dos leitos segue em 0%

Sete Lagoas chega à marca de mais de 500 mil doses aplicadas da vacina contra a Covid

Crianças de 5 a 11 anos voltam a se vacinar nesta quarta-feira em cinco salas de vacinação

Nesta terça Sete Lagoas chega a 36.036 casos de Covid com a confirmação de 78 contaminações: 57 mulheres e 21 homens. São 302 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 17.518 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Cento e cinquenta e cinco pessoas estão em isolamento domiciliar e 35.196 casos já foram curados. Os testes negativos somam 64.155. Não há óbitos registrados desde 9 de abril. São 679 óbitos por Covid e 16 pacientes internados em enfermaria: dez deles no Hospital Nossa Senhora das Graças, três no Hospital Municipal e três na Unimed. São 14 de Sete Lagoas, um de Cordisburgo e um de Belo Horizonte, nove deles com teste positivo e sete aguardando exames. Não há pacientes em UTI. Assim, a taxa de ocupação de leitos UTI (SUS e particular) segue em 0%.

Semana epidemiológica

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a 21ª semana epidemiológica do ano apresentou 216 novas contaminações por Covid-19 em Sete Lagoas, um aumento de 350% em relação à semana anterior, que teve 61 casos. A taxa de incidência por 1.000 habitantes foi de 0,88 contaminados entre os dias 22 a 28/05, de 0,25 entre 15 e 21/05, de 0,18 de 08 a 14/05 (semana 19), de 0,12 de 01 a 07/05 (semana 18), 0,14 de 24 a 30/04 (semana 17), 0,06 de 17 a 23/04 (semana 16) e 0,06 de 10 a 16/04 (semana 15). Em relação aos óbitos, em janeiro foram 19, fevereiro teve 32, março contabilizou dez e, abril, um óbito. Maio terminou sem mortes por Covid.

Vacinação crianças

Nesta quarta, 1º de junho, tem mais um cronograma de vacinação em crianças, com 1ª dose de Pfizer ou Coronavac em crianças de 5 a 11 anos que ainda não se vacinaram, 2ª dose de Pfizer em crianças de 5 a 11 anos que tomaram a 1ª dose até 1º de abril e 2ª dose de Coronavac em crianças de 6 a 11 anos que tomaram a 1ª dose até 4 de maio. Locais: UBS Orozimbo Macedo – R. Cuba, 524; Centro de Saúde Manoa – R. Gerânio, 381; ESF Catarina – R. Santos Reis, 238; ESF CDI I – R. Expedicionário Leofredo Gaspar, 534 e ESF Esperança – R. Eduardo Henrique de Abreu, 403. Documentos de 1ª dose: identidade com foto ou certidão de nascimento, cartão SUS ou CPF. Documentos de 2ª dose: identidade com foto ou certidão de nascimento, comprovante de 1ª dose, cartão SUS ou CPF. É obrigatória a presença de um responsável para os menores de idade.

Vacinação adultos

A 2ª dose (reforço) para pessoas a partir de 18 anos que tomaram a 1ª dose de Janssen até 2 de abril e a 3ª dose (reforço) para pessoas a partir de 18 anos que tomaram a 2ª dose de Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer até 2 de fevereiro voltam a ser aplicadas nesta quarta, 1º de junho, de 09h às 16h, no ESF São Geraldo – R. Joaquim Murtinho, 109. Documentos: identidade com foto, comprovante da dose anterior, cartão SUS ou CPF.

A 4ª dose segue sendo aplicada esta semana, sempre de 09h às 16h. Na quinta, 2 de junho, em idosos a partir de 66 anos com última dose até 2 de fevereiro; e na sexta, 3 de junho, em idosos a partir de 65 anos com última dose até 3 de fevereiro. Locais: UBS Orozimbo Macedo – R. Cuba, 524; Centro de Saúde Manoa – R. Gerânio, 381; ESF Catarina – R. Santos Reis, 238; ESF CDI I – R. Expedicionário Leofredo Gaspar, 534 e ESF Esperança – R. Eduardo Henrique de Abreu, 403. Documentos: identidade com foto, comprovante da última dose, cartão SUS ou CPF. Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas.

Gripe

Vai até 6 de junho o chamadão da Campanha de Vacinação Contra a Gripe (Influenza) para todos os públicos já divulgados anteriormente. As doses estão disponíveis de 08h às 16h30, de segunda a sexta, em 15 salas de vacinação do município. Devem se vacinar idosos a partir de 60 anos, crianças (6 meses a menores de 5 anos), gestantes, puérperas, professores, portadores de comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo (urbano e intermunicipal), forças de segurança, forças armadas, funcionários do sistema penitenciário e população privada de liberdade em unidades prisionais. Documentos: identidade com foto (idosos), certidão de nascimento (crianças), comprovante da comorbidade ou deficiência, comprovante de vínculo empregatício na área (categorias profissionais) e comprovante de condição de grávida ou puérpera até 45 dias.

Vacinômetro

A 1ª dose da vacina contra a Covid já foi aplicada em 185.923 adultos e a 2ª dose em 177.002. Até o momento foram 5.906 aplicações de 1ª dose da Janssen, 14.617 crianças com 1ª dose e 8.302 com 2ª dose, com 84,6% da população com 1ª dose e 76% com 2ª dose, considerando 243.950 habitantes, segundo o IBGE/2021. Já a 1ª dose de reforço foi aplicada em 102.173 pessoas, 54,5% da população autorizada a tomar o reforço (187.509 pessoas). A 2ª dose de reforço foi aplicada em 8.151 pessoas. Ao todo, 502.074 doses já foram aplicadas. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus