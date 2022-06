Estudantes visitam fazenda leiteira certificada em Bem-Estar Animal

Iniciativa é realizada pelo movimento #BEBAMAISLEITE e pela Cooperativa Central dos Produtores Rurais – CCPR, com apoio da Associação De Olho no Material Escolar no Dia Mundial do Leite

Crianças de escolas públicas e privadas de Minas Gerais terão a oportunidade de viver a realidade de uma fazenda de leite durante um dia. A ação, que será realizada em comemoração ao Dia Mundial do Leite, 1º de junho, tem como foco mostrar aos estudantes de onde vem o leite e como é o processo produtivo realizado de acordo com os princípios de bem-estar animal.

A iniciativa é uma realização do movimento #BEBAMAISLEITE e a Cooperativa Central dos Produtores Rurais (CCPR) e faz parte do “Projeto Beba Mais Leite na escola”, que tem o apoio da Associação De Olho no Material Escolar.

A fazenda a ser visitada é a São João, no município de Sete Lagoas (MG), uma das maiores do país. Certificada em Bem-estar Animal, a propriedade possui um rebanho de vacas Holandesas, que produzem hoje cerca de 45 mil litros de leite por dia.

Segundo a médica-veterinária, doutora em Produtividade e Qualidade Animal e diretora de certificações da Integral, Helena Karsburg “além de mostrar às pessoas de onde vem o leite, um alimento tão completo do ponto de vista nutricional, rico e saudável, é ainda mais importante deixar claro que ele pode ser produzido de forma a respeitar os animais e garantir que tenham uma vida livre de sofrimento”.

“Levar a crianças e adolescentes a conhecer e experimentar todo o processo que cerca a produção do leite, o manejo dos animais e a realidade do campo” é parte do projeto Vivenciando a Prática, coordenado por Nádia Jacintho da Associação De Olho no Material Escolar. A Associação tem como objetivo principal a atualização do material escolar em relação ao agronegócio, para que dele conste dados científicos e oficiais sobre o setor, tendo em vista que hoje os materiais apresentam dados defasados e distantes da realidade do campo.

Ainda como parte das ações do Dia Mundial do Leite, a CCPR doará 2500 de litros de leite para duas instituições da cidade, sendo 2000 litros para o Hospital Nossa Senhora das Graças e 500 litros para a Apae, volume superior à demanda mensal das entidades.

Para Marcelo Candiotto, presidente da CCPR, participar desse momento é essencial para educar as crianças sobre o papel do setor produtivo no desenvolvimento do país, bem como a possibilidade de manter a produção e o consumo aliados ao bem-estar animal.

“As crianças são o futuro do país e cabe a cada um de nós mostrar como a cadeia leiteira atua no desenvolvimento econômico do país, uma vez que somos o terceiro maior produtor de leite do mundo. Como parte do setor primário, estamos engajados em compartilhar as boas práticas de produção”, destacou.

Ainda segundo Candiotto, a pecuária possui técnicas modernas que unem o bem-estar animal ao melhor desempenho da produção e qualidade do leite. “É comprovado que vacas submetidas a estresse produzem menos, o que não é interessante para o produtor e nem para o animal. É isso que queremos evidenciar: a possibilidade de consumir uma das bebidas mais nutritivas que existe e assegurar a saúde dos animais”, concluiu.

