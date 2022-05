Campeonato Brasileiro: Vagner Mancini espera evolução em sistema com ‘linha alta’ no América contra o Cuiabá

O técnico Vagner Mancini assinalou que contra o Corinthians o América fez a melhor atuação sob seu comando na temporada, mesmo não ter conquistado a vitória. Além da agressividade do setor ofensivo no empate em 1 a 1 com o Timão, o comandante alviverde apontou a marcação no campo do adversário (a chamada linha alta) como fundamental dentro do sistema de jogo da equipe. E anseia que, daqui para frente, essas situações sejam aperfeiçoadas para alcançar resultados positivos.