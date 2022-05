Atlético: ‘El Turco’ comemora semana cheia de preparação para o clássico com o Palmeiras

No próximo domingo (5), às 16h, no Allianz Parque, Palmeiras e Atlético medirão forças em jogo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Cada um deles tem 15 pontos, mas o Verdão aparece à frente, por levar a melhor no saldo de gols (oito contra cinco). E até o dia desta partida que promete ser acirrada, o técnico alvinegro, “El Turco” Mohamed, terá uma semana cheia para trabalhar e tentar findar alguns problemas de sua equipe.