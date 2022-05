Redes Sociais: Agora no Cruzeiro, Edu comemora um ano ‘do dia mais feliz da vida’ por retorno aos gramados

O atacante Edu usou as redes sociais para celebrar uma data importante. Há um, o jogador vivia o dia mais feliz de sua vida, como o próprio escreveu para comemorar o retorno aos gramados após uma grave lesão no joelho.

Edu postou várias fotos do período do tratamento, relembrando o tempo que ficou parado, em recuperação. No dia 30 de maio do ano passado, ele voltou a jogar pelo Brusque contra a Ponte Preta, pela Série B. O atacante marcou os dois gols da vitória do time catarinense por 2 a 1. Nesta segunda, ele recordou o momento.

“30 de Maio de 2021! Dia que Deus me escolheu e me fez renascer pra vida, voltei a fazer o que mais amo apesar de todo medo e desconfiança! Quanta coisa aconteceu em 365 dias, como eu sou grato e valorizo cada dia que precisei vencer essa lesão! Não mudaria exatamente nada, apesar de toda dor e sofrimento!