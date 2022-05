Tremores em Sete Lagoas: Ex-deputado Márcio Reinaldo visita Observatório Sismológico

Ex-deputado Márcio Reinaldo visita Observatório Sismológico da UNB, em busca de respostas para os tremores em Sete Lagoas.

Nos últimos meses a cidade de Sete Lagoas vem sofrendo com abalos sísmicos . Os tremores têm assustado a população.No último domingo (29/5) a cidade voltou a registrar dois novos tremores.

“Prezados sete-lagoanos, estivemos na Unb, Universidade Federal de Brasília, no Observatório Sismológico, para buscar informações sobre os tremores ocorridos em Sete Lagoas, com intuito de atender às muitas solicitações feitas à minha pessoa. Fomos recebidos pelo professor Marcelo Peres doutor em geologia, que nos ofereceu informações, que tais fenômenos ocorridos referem a terremotos de magnitude baixa , com pouca preocupação, de maiores danos à população.” Conta Márcio Reinaldo.´

O Professor nos informa, que Sete Lagoas é uma cidade propensa a ocorrência de tais fenômenos, devido ser uma região sísmica, uma vez estar sobre cavidades, cavernas, que de forma natural possibilitam esses tremores e explosões.

Além dessa causa real, outras situações podem contribuir e oferecer riscos para que ocorra esses fenômenos.

Dentre elas, podemos citar retirada de água do subsolo para abastecimento da cidade, extração de minérios, pedreiras que dinamitam, dentre outras possíveis causas, que só podem ser apuradas, mediante estudos profundos, colocando uma rede no local para detectar com maior precisão.

“Portanto, deixo aqui registrado que investigações mais precisas e extremamente necessárias, com certeza serão tomadas pelas autoridades responsáveis pelo município, nesta data.

Contudo, agradeço aos que me solicitaram a investigação junto a Unb, e espero ter respondido a contento de todos, mediante o que pôde ser confirmado, até o momento.” Finaliza.

