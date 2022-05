4 anos: Criança indígena internada com suspeita de raiva humana morre em BH

Uma criança indígena, de 4 anos, morreu nesse sábado (28) com suspeita de raiva humana, em Belo Horizonte. A menina estava internada no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na região Centro-Sul, após ser transferida do interior. Caso confirmada a contaminação, esse seria o quarto óbito pela doença em Minas apenas em 2022.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), o caso foi notificado na última sexta-feira (27), em Bertópolis, no Vale do Jequitinhonha. A criança da tribo Maxakali apresentava quadro de encefalite viral, uma infecção do sistema nervoso que provoca a inflamação do cérebro.