Triângulo: Digital influencer com suposta ligação ao PCC e mais 10 são presos por lavagem de dinheiro e tráfico

O principal alvo da operação era o digital influencer. Ele foi preso em 27 de maio, suspeito de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, associação criminosa e sonegação fiscal. Há também suspeita de envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das maiores organizações criminosas do Brasil.

“A partir do aprofundamento das investigações, descobriu-se que um influenciador digital tinha ligações com PCC. Ficou claro que o digital influencer lavava dinheiro para a organização criminosa”, afirmou o promotor de Justiça, Thiago Ferraz de Oliveira, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Uberlândia.