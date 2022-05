Série A: América empata com Corinthians e segue no meio da tabela de classificação do Brasileiro

O América esteve muito perto de conseguir uma vitória sobre o Corinthians, em plena Neo Química Arena, neste domingo (29). Mas após um primeiro tempo avassalador em termos de atuação e o gol de Aloísio aos 21 minutos do segundo, o time alviverde foi “castigado” ao ver Mosquito empatar aos 36 da etapa final: 1 a 1, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 11 pontos, no meio da tabela de classificação, o Coelho volta a campo no sábado (4), às 16h30, contra o Cuiabá, no Independência.

O jogo

Quem viu o primeiro tempo poderia imaginar que o América era o dono da casa, tamanha a agressividade e a quantidade de chances que o time alviverde teve. Acompanhe a cronologia: aos 11 minutos, Lucas Kal acertou o travessão; aos 24, Aloísio tentou de bicicleta, com a bola passando próxima à trave direita; aos 25, Kal arriscou de longe, exigindo boa defesa de Cássio; aos 44, Aloísio chapelou Cássio e balançou as redes, mas a arbitragem assinou corretamente o impedimento e anulou o gol.