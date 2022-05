Feirinha Acústica reuniu grande público. Festa do Cavalo vai até domingo, em Sete Lagoas

Eventos fazem parte das comemorações dos 35 anos do Sicoob Credisete

O Sicoob Credisete apoia iniciativas culturais e festivas de grande destaque na região como uma das ações da celebração seus 35 anos. Esta também é uma maneira de fortalecer projetos que fomentam a economia de maneira criativa. Um dos eventos foi a Feirinha Acústica na quinta-feira, 26, na Praça Tiradentes que reuniu grande público, e o outro será a Festa do Cavalo de Sete Lagoas, programada para o fim de semana o Parque de Exposições JK.

A Feirinha Acústica retornou depois de dois anos com muitas novidades. O projeto foi remodelado e ganhou novas atrações com o apoio do Sicoob Credisete. Além de música de qualidade, a melhor gastronomia para os frequentadores. O show no icônico coreto da Praça Tiradentes foi da banda Duo Bi Duo e uma parceria com o Grupo Uai Gastrô levou ao local os seguintes empresas: Vila Bistrô, Razena: traíra sem espinha, Carnes & Afins, Mosaico, Fino Bistroquim, Churrascaria Três Marias, Fiorenza, Nero Espeteria, Point do Baixinho e Eufrasio Gourmet. O evento foi aberto e teve o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas.

Para manter a tradição de apoio ao setor rural, o Sicoob Credisete apoia também a Festa do Cavalo de Sete Lagoas. O Parque de Exposições JK , até o domingo, 29, várias competições de cavalos e atrações da música sertaneja. Esta é uma realização do Bar do Fusquinha que também tem apoio do Clube do Cavalo, Sindicato dos Produtores Rurais, Coopersete, Polícia Militar e Prefeitura de Sete Lagoas.