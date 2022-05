Rede Promove lança a campanha: “Atitude que esquenta o coração”.

Com a chegada do frio, a Rede de Ensino Promove propõe uma corrente de colaboração para arrecadação de agasalhos que serão destinados aos mais necessitados. As baixas temperaturas comuns nesta época do ano, aumentam a necessidade de melhor acolher a população em situação de vulnerabilidade social.

Podem ser doados: roupas de cama, cobertores, roupas diversas, calçados, acolchoados, colchões, dentre outros artigos que proporcionem maior proteção e aquecimento durante o inverno. A única exigência para os donativos é que as peças estejam limpas e em condições de uso.

As peças arrecadadas serão separadas e encaminhadas às entidades sociais parceiras da Instituição.

HIPOTERMIA

Especialmente neste ano, as mínimas em Sete Lagoas têm registrado entre 08° e 03°, condição propícia à hipotermia (queda significativa e potencialmente perigosa na temperatura do corpo devido à exposição prolongada ao frio). Algumas pessoas, como idosos, pessoas em situação de rua e doentes crônicos, são mais suscetíveis a ter hipotermia.

Em situações de exposição prolongada ao frio, inicialmente o indivíduo apresenta arrepios e a pele fica mais fria, como resultado da vasoconstrição cutânea, a qual é responsável pela redução da perda de calor. A pessoa então começa a apresentar tremores e o sistema termorregulador do corpo vai entrando em colapso. As funções vitais vão se alterando e, na hipotermia grave, batimentos cardíacos e a frequência respiratória ficam quase imperceptíveis. A morte é inevitável caso nenhuma medida seja tomada.

CAUSAS DA HIPOTERMIA

A hipotermia pode ser causada por diferentes fatores, como:

– Baixas temperaturas;

– Alguns tipos de medicamento, como sedativos e anestésicos;

– Distúrbios nutricionais, como desnutrição grave; e

– Doenças congênitas, como hipotireoidismo congênito.

São considerados grupos mais propensos à hipotermia:

– Idosos;

– Pessoas em situações de rua;

– Doentes crônicos;

– Alcoólatras.

A Rede de Ensino Promove conta com a participação de todos para levar mais calor a quem tem frio!

Aqueles que quiserem ajudar podem deixar suas doações na caixa de coleta disponível na recepção da Unidade I da Rede de Ensino Promove, localizada na Rua Dr. Pena, 163, Centro.

Mais informações ligue para: (31) 3774-4183.