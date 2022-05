Boletim Covid: Sete Lagoas encerra semana com 31 novos casos e registra aumento de leitos de UTI

A quarta semana de maio termina em Sete Lagoas com 35.892 casos de Covid com a confirmação de 31 contaminações: 13 mulheres e 18 homens. São 212 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 17.461 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Cento e vinte e quatro pessoas estão em isolamento domiciliar e 35.086 casos já foram curados. Os testes negativos somam 63.921. Não há óbitos registrados desde 9 de abril. São 679 óbitos por Covid, dois pacientes internados em UTI no Hospital Municipal, sendo um de Sete Lagoas e um de Abaeté, e três em enfermaria no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), todos de Sete Lagoas. A taxa de ocupação de leitos UTI (SUS e particular) subiu hoje para 20%.

Vacinação crianças

Na próxima quarta-feira, 1º de junho, tem mais um cronograma de vacinação em crianças, com 1ª dose de Pfizer ou Coronavac em crianças de 5 a 11 anos que ainda não se vacinaram, 2ª dose de Pfizer em crianças de 5 a 11 anos que tomaram a 1ª dose até 1º de abril e 2ª dose de Coronavac em crianças de 6 a 11 anos que tomaram a 1ª dose até 4 de maio. Locais: UBS Orozimbo Macedo – R. Cuba, 524; Centro de Saúde Manoa – R. Gerânio, 381; ESF Catarina – R. Santos Reis, 238; ESF CDI I – R. Expedicionário Leofredo Gaspar, 534 e ESF Esperança – R. Eduardo Henrique de Abreu, 403. Documentos de 1ª dose: identidade com foto ou certidão de nascimento, cartão SUS ou CPF. Documentos de 2ª dose: identidade com foto ou certidão de nascimento, comprovante de 1ª dose, cartão SUS ou CPF. É obrigatória a presença de um responsável legal para os menores de idade.

Vacinação adultos

A 4ª dose segue sendo aplicada na próxima semana, sempre de 09h às 16h. Na terça, 31 de maio, em idosos a partir de 67 anos com última dose até 31 de janeiro; na quinta, 2 de junho, em idosos a partir de 66 anos com última dose até 2 de fevereiro; e na sexta, 3 de junho, em idosos a partir de 65 anos com última dose até 3 de fevereiro. Locais: UBS Orozimbo Macedo – R. Cuba, 524; Centro de Saúde Manoa – R. Gerânio, 381; ESF Catarina – R. Santos Reis, 238; ESF CDI I – R. Expedicionário Leofredo Gaspar, 534 e ESF Esperança – R. Eduardo Henrique de Abreu, 403. Documentos: identidade com foto, comprovante da última dose, cartão SUS ou CPF. Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus