19ª RPM – contratação obras revitalização do CTPM Sete Lagoas

Em 27/05/2022 foi realizada na sede da 19ª Região da Polícia Militar a sessão presencial do processo licitatório, modalidade ‘Tomada de Preço’, com o objetivo de contratar empresa especializada no ramo de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo para realização das obras de reforma e ampliação do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais – CTPM – Unidade Sete Lagoas.

A Sessão contou com as presenças do Tenente-Coronel PM Carlos Eduardo Fernandes, Chefe do Estado-Maior e Ordenador de Despesas da 19ª RPM e do Major PM Régis Paulo e Silva, Chefe da Assessoria Regional de Logística/ P4.

A Comissão Especial de Licitação – CEL, após detida análise da proposta, declarou vencedora a empresa Etera Construções e Isolamentos Ltda , sediada em Belo Horizonte/MG.

A proposta vencedora foi de R$ 1.213.965,05 (um milhão duzentos e treze mil novecentos e sessenta e cinco Reais e cinco centavos), aproximadamente 6% abaixo do preço de referência.

São itens da obra a instalação de projeto de incêndio, cobertura para estacionamento de veículos oficiais, reforma da quadra de esportes, construção de vestiários, ampliação dos muros e serviço de pintura.

O Coordenador Logístico, Major Régis, pontuou que foi um importante avanço rumo ao objetivo final que é prover segurança e conforto aos usuários do Colégio Tiradentes – Unidade Sete Lagoas, e, agradeceu o empenho e esforço dos militares envolvidos, bem como o Comando do Estado Maior da 19ª RPM.

Agência Regional de Comunicação Organizacional ARCO/19ª RPM