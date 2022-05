Faculdades Promove de Sete Lagoas abrem inscrições para o vestibular 2/2022

As inscrições para o vestibular presencial das Faculdades Promove de Sete Lagoas já estão abertas. Os interessados em ingressar no ensino superior, no segundo semestre de 2022, ampliando suas oportunidades para entrada ou melhoria no mercado profissional, realizarão a prova no dia 09 de julho, às 9h na Unidade I da instituição, Rua Dr. Pena, 163, Centro.

Nesta edição serão distribuídas bolsas de até 100% de desconto durante todo o curso, de acordo com a classificação geral do vestibular, conforme as informações do site das Faculdades Promove de Sete Lagoas, além de diversas condições para sua matrícula.

Confira os cursos que serão ofertados nesse processo:

* Administração

* Direito

* Enfermagem

* Psicologia

As aulas são nos formatos: EAD, presencial e remoto.

FACULDADES PROMOVE

A Rede de Ensino Promove inaugurou a unidade em Sete Lagoas no ano de 2001, inicialmente com os cursos de Administração, Comunicação e Turismo.

Ao longo dos anos, a instituição modernizou seu projeto pedagógico a fim de capacitar seus alunos a atuarem de forma dinâmica e empreendedora no mercado de trabalho, sem perder de vista a atuação junto à sociedade na conjuntura social.

Em 2022, ofertando diversas opções de cursos nas mais variadas áreas mercadológicas, as Faculdades Promove completam 21 anos em Sete Lagoas e presenteiam seus candidatos com condições imperdíveis para dar início ao sonho de ingressar no ensino superior no próximo semestre.

Viver é melhor que sonhar. Vem ser Promove e iniciar sua caminhada rumo à profissão dos seus sonhos!

Faça já a sua inscrição gratuitamente pelo link: promovesetelagoas.com.br

Mais informações contacte a equipe de atendimento Promove, das 09h às 18h, pelo WhatsApp e/ou telefone: (31) 98979-3976 ou (31) 3774-4183

SERVIÇO

Vestibular Faculdades Promove 2/2022

Data: 09 de julho, às 09h, na Unidade I.

Bolsas de até 100% de desconto de acordo com a classificação na seletiva.

Inscrição: promovesetelagoas.com.br

Informações:

WhatsApp : (31) 98979-3976

Telefone: (31) 3774-4183