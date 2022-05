Neste sábado (28) o rapper JazzC lança o projeto “Dual”

Dual: Antagônico e complementar; dois singles, um vídeo

O cantor, compositor, produtor e rapper mineiro, JazzC, lança às 12h de sábado (28) seu projeto musical, Dual, envolvendo a união de duas músicas em um mesmo videoclipe: Flow Gui e Hey Martin, ambas já disponíveis em todas as plataformas digitais.

As canções possuem estéticas antagônicas e complementares e, juntas, prometem apresentar um trabalho nunca visto antes no mercado fonográfico da região.

Flow Gui possui um tom descontraído, ácido e perspicaz com batidas groovadas e melodias orgânicas. Já a Hey Martin traz um tom mais denso, energético e sarcástico, bem como, elementos mais eletrônicos, destacando assim a ideia principal do seu grande trabalho: a dualidade. Refrões marcantes e frases que conectam o ouvinte ao seu universo são também características usadas por JazzC nas composições, que podem ser antagônicas do ponto de vista estético, mas se complementam em uma mesma intenção: a realização de um sonho.

Vale ressaltar que, Flow Gui é uma música integrante do EP Groove com o qual o artista já alcançou mais de 30 mil streamings, tendo também entrado na playlist editorial do Spotify ‘BoomRap’, conquistando uma série de fãs com as 6 músicas que o compõe, onde se destacam: Flow Gui, Arte é pra Extravasar e Babi Bad Vibe Killer.

JazzC soma experiências em variadas vertentes da música, porém foi no RAP que encontrou sua verdadeira paixão. Entre ruas e palcos se encontram os cenários de sua obra que brinca com o conceito da dualidade por meio da fotografia e de trocadilhos, instigando o espectador a enxergar novas possibilidades com toda a versatilidade e talento desse artista.