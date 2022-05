Sete Lagoas comemora a Semana do Meio Ambiente com intensa programação

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) – preparou uma intensa programação para comemorar não apenas a Semana do Meio Ambiente, de 3 a 7 de junho, mas também durante todo o mês. O “junho verde” começa com uma blitz ambiental em frente ao CAT, passa pela feira do Boa Vista, segue pela assinatura do Termo de Cooperação Técnica com o Unifemm sobre o Projeto de Inventário das árvores e criação de Trilha Ambiental no entorno da Capela da Serra de Santa Helena, continua com plantio de mudas e termina com outra blitz ambiental no entorno da E. M. Cemei São Vicente de Paulo.

Além disso, durante todo o mês de junho haverá o Programa Feira Limpa: campanha de limpeza com feirantes das feiras da cidade, e a Campanha de Conscientização sobre Queimadas, com visitas em escolas municipais. São parceiros da Prefeitura nessas ações: IEF – MNE Gruta Rei do Mato, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar Ambiental, Brigada de Incêndio Serra de Santa Helena, Unifemm, CAIC / E. M. Professor Galvão e E. M. Cemei São Vicente de Paulo.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Edmundo Diniz, a Semana do Meio Ambiente visa chamar a atenção de toda a população para a causa. “Estudos técnicos dos órgãos mundiais ambientais indicam o aumento da temperatura do planeta, degradação de florestas e o secamento de nascentes. Então, essa semana tem exatamente essa ideia, chamando a atenção da população para a proteção do meio ambiente”, explica. “Temos que cuidar dos nossos mananciais hídricos, pois o mundo passa por problemas de falta de água potável”, completa.

O secretário lembra ainda que a Semadetur enviou recentemente à Câmara Municipal o Projeto de Lei “Junho Verde”, para conscientização das pessoas durante o mês inteiro, mostrando a importância da proteção do meio ambiente. Confira a programação da edição 2022 da Semana do Meio Ambiente em Sete Lagoas:

• 03/06: Blitz Ambiental em frente ao CAT, com a Campanha Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate às Queimadas. Horário: 09h às 11h30. Participação: Semadetur, IEF – MNE Gruta Rei do Mato, Bombeiros, Guarda Municipal, Polícia Militar Ambiental e Brigada de Incêndio Serra de Santa Helena.

• 05/06: Mobilização na Feira da Lagoa Boa Vista, com a Campanha Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate às Queimadas. Horário: 09h às 11h. Participação: Semadetur, Brigada de Incêndio Serra de Santa Helena e Guarda Municipal.

• 06/06: Assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre Prefeitura/Semadetur e Unifemm sobre o Projeto de Inventário das árvores e criação de Trilha Ambiental no entorno da Capela da Serra de Santa Helena.

• 07/06: Plantio de mudas frutíferas no CAIC / E. M. Professor Galvão. Horário: 14h.

• 30/06: Blitz Ambiental no entorno da E. M. Cemei São Vicente de Paulo, com alunos, funcionários e Associação do Bairro Jardim Arizona. Campanha de Limpeza e destinação adequada de resíduos. Horário: 8h30 às 10h.

Durante todo o mês de junho:

• Programa Feira Limpa: Campanha de limpeza com feirantes das feiras da cidade durante todo o mês de junho.

• Campanha de Conscientização sobre Queimadas com visitas em escolas municipais.

Informações: (31) 3776-9343.