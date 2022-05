Mercados e Shoppings Populares serão debatidos em audiência pública na Câmara de Sete Lagoas

A Câmara Municipal convida para a Audiência Pública “Mercados e Shoppings Populares com o objetivo de promover um diálogo, pela inclusão dos camelôs e pequenos produtores , no dia próximo dia 30, às 18h15. A iniciativa é do vereador Caio Valace.

Segundo ele há uma década o problema da inadequada alocação dos vendedores ambulantes vem se arrastando, ignorado pelas Administrações anteriores.” A precariedade, insalubridade e insegurança às quais estes trabalhadores são submetidos merece debate, visto que a cada ano mais e mais pessoas são empurradas à economia informal, graças à crise econômica infligida ao país que, infelizmente, após a pandemia, tornou-se mais aguda”, justifica o vereador.

Na oportunidade, será tratado também sobre a distribuição direta do produto da agropecuária familiar do Município, sem intermediações que afastam o produtor de seu consumidor final. “O pequeno empreendedor rural tem seu pendor pelo plantio e criação de animais, mas lhe falta competitividade, e isso impacta na renda destes trabalhadores” explicou Caio Valace.

Seria possível conseguir uma solução que contemplasse esses dois desafios? Encontrar um espaço onde se pudesse dispor, de forma digna e segura, os camelôs e aproximar o pequeno produtor rural e o consumidor final? E esse ambiente poderia ser uma opção para enaltecer turismo e lazer para os moradores e visitantes para nosso Município?

Participam do debate Emater, Embrapa, Epamig, Universidade São João Del Rey , Codefa, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Elias Tergilene, Presidente da Fundação Doimo, empresa com expertise na implantação e efetivação de shoppings populares e mercados de origem em importantes municípios brasileiros.

Redação com Ascom /vereador Caio Valace