Boletim: Mais 41 pessoas testam positivo para a Covid nesta quinta, em Sete Lagoas. Confira o cronograma de vacuinação

Sete Lagoas chega a 35.861 casos de Covid com a confirmação de 41 contaminações: 28 mulheres e 13 homens. São 181 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 17.445 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Cento e dezessete pessoas estão em isolamento domiciliar e 35.061 casos já foram curados. Os testes negativos somam 63.857. Não há óbitos registrados desde 9 de abril. São 679 óbitos por Covid, um paciente internado em UTI no Hospital Municipal e três em enfermaria, sendo um no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) e dois no Municipal, todos de Sete Lagoas, além de um paciente em ala pediátrica do HNSG aguardando resultados de exames. A taxa de ocupação de leitos UTI (SUS e particular) segue em 10%.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o decreto em vigor nº 6.768/2022, de 11 de abril de 2022, que flexibiliza o uso de máscaras em locais fechados em Sete Lagoas, mantém a obrigatoriedade do uso no transporte coletivo, em estabelecimentos de saúde, tanto da rede pública quanto privada, para profissionais que manuseiam alimentos em restaurantes e similares, para pessoas sintomáticas ou que tenham testado positivo para Covid-19 e quem tenha contato com eles. Recomenda-se ainda que portadores de comorbidades também usem a proteção. “Temos visto a cada dia, nas unidades de saúde, mais resistência dos usuários em utilizarem a máscara. Estamos com este tempo frio e vimos pessoas tossindo, espirrando e com coriza. O uso da máscara continua obrigatório nos serviços de saúde”, lembra a enfermeira Andrea Reis.

Vacinação Covid

Nesta sexta, 27, de 09h às 16h, tem 4ª dose (2ª dose de reforço) para idosos a partir de 68 anos que tomaram a última dose até o dia 27 de janeiro, na UBS Orozimbo Macedo – R. Cuba, 524; Centro de Saúde Manoa – R. Gerânio, 381; ESF Catarina – R. Santos Reis, 238; ESF CDI I – R. Expedicionário Leofredo Gaspar, 534 e ESF Esperança – R. Eduardo Henrique de Abreu, 403. Documentos: identidade com foto, comprovante da última dose, cartão SUS ou CPF.

A 4ª dose segue sendo aplicada na próxima semana. Na terça, 31 de maio, em idosos a partir de 67 anos com última dose até 31 de janeiro; na quinta, 2 de junho, em idosos a partir de 66 anos com última dose até 2 de fevereiro; e na sexta, 3 de junho, em idosos a partir de 65 anos com última dose até 3 de fevereiro, nos mesmos locais e horários e com os mesmos documentos. Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas.

Vacinação Gripe

Termina nesta sexta, 27, mais uma etapa da campanha de vacinação contra a gripe influenza em Sete Lagoas, incluindo agora, além dos grupos prioritários anteriores, também profissionais das forças de segurança, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo de passageiros (urbano e intermunicipal), funcionários do sistema de privação de liberdade e pessoas com comorbidades e com deficiência permanente. Se você faz parte de um desses grupos, procure uma das 19 salas de vacinação do Município.

A 1ª dose da vacina contra a Covid já foi aplicada em 185.907 adultos e a 2ª dose em 176.974. Até o momento foram 5.906 aplicações de 1ª dose da Janssen, 14.569 crianças com 1ª dose e 7.979 com 2ª dose, com 84,6% da população com 1ª dose e 75,8% com 2ª dose, considerando 243.950 habitantes, segundo o IBGE/2021. Já a 1ª dose de reforço foi aplicada em 101.987 pessoas, 54,4% da população autorizada a tomar o reforço (187.509 pessoas). A 2ª dose de reforço foi aplicada em 5.619 pessoas. Ao todo, 498.941 doses já foram aplicadas. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus