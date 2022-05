Secretaria de Saúde amplia descentralização da coleta de exames laboratoriais para otimizar fluxo

Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas amplia, a partir do próximo dia 1º de junho, seu plano estratégico para descentralizar a coleta de material para exames laboratoriais no sistema público. Cinco unidades da Atenção Primária, localizadas em regiões de grande demanda, prestarão o serviço com o objetivo de reduzir o fluxo no laboratório Pedro Lanza.

A proposta será executada durante quatro dias da semana, garantindo atendimento ao usuário próximo de sua casa e, assim, evitando o deslocamento ao laboratório situado no bairro Chácara do Paiva, região central da cidade. “Esta proposta inicial, certamente, vai gerar um efeito positivo. Ainda não descartamos a expansão deste serviço para outras unidades. Orientamos que as pessoas procurem as unidades definidas em nosso cronograma onde a qualidade do atendimento será a mesma do laboratório central”, ressalta Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

Nas segundas e quartas-feiras, a coleta será realizada nas UBS dos bairros Cidade de Deus e Luxemburgo. Já nas terças e quintas-feiras, o serviço estará disponível nas unidades dos bairros Belo Vale, Orozimbo Macedo e Nossa Senhora das Graças. Em cada local haverá 60 coletas por dia, totalizando 300 por semana. A coleta é direcionada pelas unidades de referência e ocorrem entre 7h às 10h.

Serviço:

– Coletas de exames segundas e quartas

UBS Cidade de Deus: Rua Prefeito Euro Andrade, 41. Tel: 3773-5132

UBS Luxemburgo: Rua Itambacuri, 182. Tel: 3776-8394

– Coletas de exames terças e quintas

UBS Belo Vale: Rua Oscar Padilha, 625. Tel: 3773-2546

UBS Orozimbo Macedo: Rua Cuba, 524. Tel: 3773-4107

UBS Nossa Senhora das Graças: Rua Felipe Dos Santos, 1.331. Tel: 3775-2925