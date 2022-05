Democrata mantém 100% em casa e se aproxima da liderança do Módulo II

A Arena do Jacaré tem feito toda a diferença na caminhada do Democrata nesta primeira fase do Campeonato Mineiro do Módulo II. Até aqui, foram três jogos em casa e três vitórias! Longe de seus domínios a situação tem sido bem diferente. O time de Sete Lagoas fez 04 partidas e somou apenas 02 pontos (empates diante de Betim e Uberaba). Os outros confrontos foram contra Boa Esporte (1 x 3) e União Luziense, no último sábado (0 x 1). O aproveitamento fora de casa não passa de 16%. O aproveitamento total, computando-se as 07 rodadas, está na casa dos 52%.

Nesta quarta-feira à noite (25), o Jacaré voltou a triunfar a Arena do Jacaré. Diante do Tupi, que vinha de duas vitórias consecutivas, o Democrata venceu com autoridade, por 3X0 e ficou a dois pontos da ponta da tabela. O camisa 9, Jeferson, abriu o placar aos 43’ do primeiro tempo. Já na segunda etapa de jogo, aos 5’, o Xerifão Carciano ampliou o marcador para o Democrata e aos 42’, Matheus Lima, passou a régua fechando o placar. A vitória que garantiu 11 pontos para o Jacaré, levou o time de Sete Lagoas para a terceira posição na classificação geral.

Os outros resultados da 7ª rodada foram os seguintes: Tupynambas 1X0 Coimbra; Boa 3X2 Uberaba; Aymores 0X1 Betim Futebol; Ipatinga 1X1 Varginha EC e Nacional Muriaé 1X0 União Luziense.

Confira a classificação:

A equipe do Democrata volta a campo neste sábado (28), quando enfrentará o Coimbra, às 15 horas em Nova Lima, pela 8ª rodada da fase classificatória, jogo este em que uma vitória será de suma importância para o Jacaré, que busca a classificação para o hexagonal final. Neste compromisso o time de Sete Lagoas poderá contar com o meia, Luquinha, que cumpriu suspensão pela expulsão na sexta rodada em Santa Luzia. O treino apronto para o compromisso do final de semana está programado para as 10 horas desta sexta-feira, depois do qual será definida a formação titular que irá enfrentar o Coimbra.

Confira a programação de jogos da oitava rodada:

Sábado, 28 de maio de 2022:

15:00 – Coimbra X Democrata – Castor Cifuentes “Alçapão Do Bonfim” – Nova Lima

15:00 – Betim Futebol X Varginha Ec – Arena Vera Cruz – Betim

15:30 – União Luziense X Uberaba – Campo Do Frimisa – Santa Luzia

15:30 – Tupi X Nac Muriaé – Radialista Mário Helênio – Juiz De Fora

16:00 – Ipatinga X Boa – João Lamego Netto “Ipatingão” – Ipatinga

Domingo, 29 de maio De 2022:

10:00 – Tupynambas X Sc Aymores – Radialista Mário Helênio – Juiz De Fora

O campeonato é disputado entre 12 times, sendo dois que foram rebaixados do Módulo I em 2021 (Boa Esporte e Coimbra) e dois oriundos da 2ª Divisão (Uberaba, campeão, e Varginha, vice). Os outros oito são: Betim, Democrata, Ipatinga, Nacional de Muriaé, Aymorés, Tupi, Tupynambás e União Luziense.

Estes 12 clubes jogam entre si, em sistema de turno único, totalizando 11 rodadas. Os 06 primeiros colocados seguirão para o Hexagonal Final e disputarão as duas vagas para a elite de Minas Gerais em 2023. Os dois últimos colocados nesta primeira fase serão rebaixados para a Terceira Divisão de Minas Gerais no próximo ano.

No Hexagonal Final as partidas ocorrerão em sistema de turno e returno, com um total de 10 rodadas.