Adeus! América encerra Libertadores com derrota para o Del Valle e sem vaga na Sul-Americana

O América se despediu da Libertadores sem vencer uma partida sequer na fase de grupos. Eliminado com uma rodada de antecedência, o time alviverde ainda tinha chance de uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, desde que ganhasse do Del Valle por dois ou mais gols de diferença nesta quarta-feira (25). Mas aconteceu o contrário: perdeu por 3 a 0, no estádio Banco de Guayaquil.