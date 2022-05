Libertadores: Atleticanos vaiam time após derrota para o Tolima, e Hulk vê reação como ‘desnecessária’

“Erramos. Só acho desnecessária a questão da vaia, porque quem estava presente viu que a equipe se dedicou ao máximo e buscou fazer tudo para alcançar a vitória”, desabafou.

O camisa 7 também relembrou as tantas probabilidades do esporte e garantiu que o grupo está focado nos próximos desafios. “Questão de perder ou ganhar faz parte do futebol. A gente entra em campo para dar nosso melhor. Como falo, a gente nem sempre vai ser feliz ou tomar as melhores decisões. Nem sempre vamos ganhar, vamos perder e empatar também, faz parte. O importante é manter o foco e a cabeça erguida”, afirmou.