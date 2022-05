História: Cruzeiro relembra estreia de Ronaldo no profissional do clube há 29 anos

Em 25 de maio de 1993, Ronaldo, com apenas 16 anos, entrou em campo para Cruzeiro e Caldense, em Poços de Caldas, pelo Campeonato Mineiro. O jogador não balançou as redes, mas sofreu a falta que originou no único gol da partida. O Cruzeiro venceu por 1 a 0, com gol de Ramon Menezes.