Detran-MG comemora 110 anos promovendo a segurança no trânsito no estado

Na cerimônia foram homenageadas personalidades que atuam nos âmbitos público e privado, contribuindo para as demandas relacionadas ao trânsito com ética, compromisso e qualidade.

O delegado-geral Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), afirma que é com alegria que a direção da instituição faz a outorga de medalhas em reconhecimento aos servidores, autoridades e cidadãos que cooperam para mobilidade urbana segura. “Enalteço cada um dos homenageados que se comprometem e se dedicam, a fim de promover a segurança no trânsito e transformar a sociedade com exemplos positivos para a coletividade”, destaca.

Para o delegado-geral Eurico da Cunha Neto, diretor do Detran-MG, o departamento, ao longo da sua história, sempre esteve engajado na promoção de ações educativas para o trânsito. “A entrega da medalha comemorativa ganha um significado especial durante o Maio Amarelo, que é o mês dedicado à construção de um trânsito mais seguro, que visa estimular uma mudança de postura tanto do motorista e motociclista, quanto do pedestre.

Durante seus discursos, o vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant, e o ministro da Infraestrutura e presidente do Conselho Nacional de Trânsito, Marcelo Sampaio Filho, lembraram que a redução da violência no trânsito é responsabilidade e dever de todos.

A cerimônia contou com a presença do secretário nacional de trânsito, Frederico de Moura Carneiro; do secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), Rogério Greco; da chefe adjunta da PCMG, delegada-geral Irene Angélica Franco e Silva Leroy; da vice-diretora do Detran-MG, Andrea Mendes de Souza Abood; e do presidente da Associação Nacional dos Detrans e do Detran-SP, Ernesto Mascellani Neto.Também participaram do evento membros dos poderes Legislativo e Judiciário, além de servidores de todas as carreiras da PCMG.

Trajetória e missão

O Detran-MG tem sua origem em 1912, quando a Guarda Civil do Estado recebeu a incumbência de formar um contingente de policiais que se encarregou de exercer o policiamento do trânsito na capital, devido ao crescimento do número de veículos automotores, como medida de segurança. Desde a sua criação, o órgão de trânsito esteve subordinado à Polícia Civil.

Em 1928, foi criada a Inspetoria de Veículos de Belo Horizonte que, a princípio, funcionava junto à Guarda Civil, com uma superintendência controlada por um delegado auxiliar de polícia. A inspetoria era localizada na Avenida João Pinheiro, onde, até o início de 2022, funcionava a sede do Detran-MG. Em 1938, por decreto do Governo do Estado, a Inspetoria de Veículos foi transformada em Serviço Estadual de Trânsito, com jurisdição em todas as cidades mineiras, desligando-se, assim, da Guarda Civil.

O Serviço Estadual de Trânsito foi transformado em Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), sua atual nomenclatura, em 1966, juntamente com a entrada em vigor do Código Nacional de Trânsito. Atualmente, o órgão integra o Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e é responsável pelas atividades estabelecidas pela lei nº 9.503 de 1997.

Ao longo dos 110 anos, o órgão executivo de trânsito mineiro buscou aprimorar o atendimento ao cidadão nas áreas de habilitação e registro de veículos, além de promover a educação para o trânsito. Sobretudo, nas duas últimas décadas, o departamento investiu em inovações tecnológicas com o objetivo de proporcionar comodidade e celeridade para atendimento às necessidades dos usuários.

O Detran-MG iniciou, na atual gestão do governo mineiro, um processo de modernização que tem provocado transformações no seu modelo de gestão, estrutura e na prestação de serviços. Nesse sentido, os cidadãos têm acesso a mais de 70 serviços no site do órgão e ao documento do veículo e a habilitação por meio de um aplicativo para celular. Para diminuir as filas nas unidades de atendimento, foi implementado o agendamento eletrônico e firmada parceria com as Unidades de Atendimento Integrado (UAI) para prestação dos serviços.

Em 2022, a sede do órgão foi transferida para a Cidade Administrativa, ocupando um local estratégico e mais próximo aos demais órgãos governamentais. O departamento conta atualmente com 308 Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) em municípios estratégicos do estado.

Com a segunda maior frota e número de habilitados do país, o Detran-MG tem se firmado no cenário nacional como um órgão que busca promover a educação para o trânsito, ao mesmo tempo que objetiva um melhor controle e descentralização das atividades para tornar os processos mais ágeis e menos burocráticos para a população.

Agência Minas