Casal suspeito de tráfico de drogas é preso pela PM, em Matozinhos

Na quarta-feira, 25, após receber denúncias de que no bairro Joana Dark próximo a um pasto. em Matozinhos estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes e que os autores guardavam esses entorpecentes no pasto.

De posse das informações as guarnições deslocaram até o endereço e abordaram os indivíduos citados na denúncias. Foi acionado apoio da Rocca, que juntamente com o cão Veloster localizaram no pasto os materiais listados abaixo. Materiais e conduzidos entregues na delegacia de plantão. 3 Barras de maconha, 1 Pedra bruta de crack, R$ 305,95, 1 aparelho celular e 2 conduzidos.

Agência de Comunicação 11ª Cia.Ind