Janderson Avelar quer Audiência Pública, sobre fechamento da Escolinha da Cemig em Sete Lagoas

Preocupado com a atual situação da Escola da Cemig do município, o Vereador Janderson Avelar protocolou na Câmara Municipal o requerimento n° 2552/2022, convocando Audiência Pública para debater sobre o assunto.

A Escola de Formação Profissional da Cemig, além de promover relacionamento e sintonia com o público externo e interno, bem como fortalecer o compromisso com as ações de responsabilidade social e preservação ambiental, iniciou suas atividades com o objetivo de formar mão de obra qualificada para as funções de eletricista de manutenção, eletricista de distribuição, operador de subestações, operador de usina, entre outras funções. Com o passar dos anos, mudou seu nome para Escola de Formação e Aperfeiçoamento Profissional (EFAP) e iniciou os trabalhos com cursos de aperfeiçoamento profissional, obtendo grande sucesso e passando a ser referência em treinamentos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, no Brasil e na América Latina.

Além de formar vários profissionais na cidade, a escolinha vêm sempre contribuindo para a economia local, como o comércio e a rede hoteleira do município por abrigar todos que lá estudam e seus visitantes.

A escolinha também serve de abrigo para grandes eventos como foi o encontro de Comandantes das Guardas Municipais de outras cidades, já abrigaram também a equipe da Marinha do Brasil para treinamentos em Sete Lagoas. “Por todos os motivos explanados, não podemos permitir a retirada da escolinha do nosso município, pois sabemos da importância dela para toda a população e para nossos jovens em suas formações”, afirma Janderson.

O nobre parlamentar já encaminhou ofícios para o Deputado Federal Newton Cardoso Júnior, que é do seu partido MDB, e encontrou na última segunda-feira (23), com lideranças políticas do partido a nível estadual solicitando apoio, onde discutiram sobre o assunto.

Assessoria de Imprensa/Janderson Avelar