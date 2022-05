Libertadores: Del Valle x América: prováveis escalações, arbitragem e transmissão

O Alviverde viajou para Quito, onde será a partida, já ciente de que a classificação para a próxima fase da competição não será possível. Isso porque durante os cinco jogos, a equipe não venceu nenhuma vez e somou apenas dois pontos.

No último jogo pela Libertadores, o América empatou com o Tolima, em 2 a 2, no Independência. Pelo Brasileiro, o time também vem de um empate com o Botafogo, em 1 a 1.

Porém, o treinador precisará lidar com pelo menos oito desfalques, que estão se tratando no departamento médico: Wellington Paulista, Everaldo, Paulinho Bóia, Conti, Pedrinho, Juninho, Matheusinho e, Índio Ramirez, que depois da última partida, também entrou para lista, após deixar o campo com dores no joelho esquerdo.

Em contrapartida, Mancini poderá contar com Iago Maidana, que cumpria suspensão automática contra o Botafogo, e com Alê, recuperado de uma lesão no tornozelo.

Dessa forma, o América deverá jogar com Jailson; Patric, Iago Maidana, Éder e Marlon; Lucas Kal, Rodriguinho e Alê; Felipe Azevedo, Henrique Almeida e Aloísio.

Provável escalação do Del Valle

O Dell Valle receberá o América após ter sido derrotado por 1 a 0 pelo Mushuc Roma, no Campeonato Equatoriano. Pela Libertadores, a equipe está em terceiro lugar do grupo, com cinco pontos.

Nessa derrota, o técnico Renato Paiva poupou alguns jogadores pensando no duelo com o Alviverde, pois, pelo menos, dois desfalques já estão confirmados. Se tratam de Lorenzo Faravelli, meio-campista, que cuida de uma entorse no tornozelo, e Nicolás Previtali, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho.

Sendo assim, o Del Vale deverá entrar em campo com Ramírez; Ordoñez, Schunke e Segovia; Vargas, Pellerano, Arce e Chávez; Sornoza, Gaibor e Bauman.



Arbitragem:

O árbitro da partida será Leodan González, auxiliado por Nicolas Taran e Martin Sopp, trio do Uruguai. O VAR ficará por conta de Luzmila González, da Colômbia.

Transmissão: