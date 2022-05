Coletiva: Mariano comenta disputa por posição com Guga no Atlético e explica processo de renovação

Sob a direção do técnico El Turco, a titularidade do Atlético ainda não está totalmente definida. O lateral-direito Mariano, titular na temporada 2021, tem dividido a posição com Guga, jogador que também tem tido bons resultados em campo. Com o avanço do Galo nas competições, o camisa 25 concordou com a tática do treinador argentino de preservar e alternar seus atletas e afirmou que nada está dado, pois há espaço para todos do elenco.

“A gente já deixou bem claro, temos um elenco bom, forte e que ganhou o campeonato na temporada passada. Não falo só da minha posição e do Guga, como nas outras posições também. É difícil você falar que hoje tem um dono de posição. O jogador não joga sozinho. Precisa dos companheiros para alcançar a vitória, ter um desempenho melhor. Tanto eu quanto o Guga estamos trabalhando pelo bem do Atlético. Creio que as outras posições pensam assim também”, afirmou o jogador.

Nesta temporada, Mariano entrou em campo 15 vezes em 30 jogos, enquanto Guga participou de 20. Os motivos para esse revezamento variam entre opção técnica, tempo de descanso e uma lesão do primeiro. Em uma partida contra o América, no início de maio, ele se machucou e foi diagnosticado com um edema na coxa esquerda, o que o deixou afastado até o último dia 16.