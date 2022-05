Bom Início: Rafa Silva comemora desempenho, parceria com Edu e elogios do treinador no Cruzeiro

O atacante Rafa Silva chegou ao Cruzeiro em março e, após três jogos, já vem recebendo elogios do treinador Paulo Pezzolano. O jogador marcou seu primeiro gol com a camisa celeste no último domingo, na vitória da Raposa sobre o Sampaio Corrêa, por 2 a 0. Além de marcar, Rafa Silva deu o passe para o gol de Edu, seu companheiro no ataque.

“É claro que neste início vem dando super certo. Venho entrando ali com Edu e a gente está se entendendo bem, tanto que já saíram dois gols de jogada nossa. Não vejo problema algum em jogar junto com Edu ali, pois a gente se entende bem, um movimenta ao contrário do outro. A gente está se entendendo super bem e espero que continue assim para dar alegria ao torcedor e ao clube. E continuar nessa caminhada forte que a gente está”, destacou o atleta, que vê os elogios como fruto do trabalho.

“Sobre o elogio do treinador isso aí é fruto do nosso trabalho, a gente trabalhando firme e buscando melhorar a cada dia e a cada jogo, porque isso aí só vai acrescentar para o time”, ressaltou.

Mesmo com os elogios e as boas atuações, o atacante tem consciência de que pode evoluir ainda mais em campo. Ele revela que está se dedicando para recuperar a forma física e “ajudar muito mais” o Cruzeiro. “O meu início está sendo muito bom. Eu tenho muito a melhorar ainda, eu sei do meu potencial e do que eu posso dar mais ao time. Então, pouco a pouco, jogo a jogo e trabalhando firme dia após dia eu sei que vou chegar ao meu top da forma física. Assim, vou poder ajudar muito mais”, destacou.