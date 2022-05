Ginásio Dr. Márcio Paulino sedia Campeonato de Capoeira “Vem jogar Mais Eu” no dia 5 de junho

Prefeitura de Sete Lagoas apoia o evento, que tem entrada franca e conta com organização de quatro grupos da cidade

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer – vem dando total apoio ao Campeonato de Capoeira “Vem Jogar Mais Eu”, evento desportivo sem fins lucrativos, promovendo incentivo à continuidade da prática da capoeira como esporte e cultura, propiciando o intercâmbio desportivo e cultural de seus participantes por meio da competição sadia.

A comissão organizadora do campeonato reúne quatro grupos de capoeira de Sete Lagoas e é composta pelos capoeiristas Mestre Paulinho Godoy (Grupo CIA da Capoeira), Contramestre Kong (Grupo Camangula), Professor Chu (Grupo Oficina da Capoeira), Professor Gato Preto (Grupo Oficina da Capoeira), Professor Vareta (Grupo Companhia Pernas pro Ar) e Produção Cultural Coruja (Grupo Companhia Pernas pro Ar).

O campeonato será realizado no dia 5 de junho, domingo, no Ginásio Poliesportivo Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha), de 8h às 18h, com entrada franca. As categorias para os jogos abertos são:

• Infanto-juvenil:

a) VIOLA – 4 até 7 anos.

b) MÉDIO – 8 até 10 anos.

c) GUNGA – 11 até 14 anos.

• Adulto (acima de 15 anos) masculino:

a) VIOLA – 1ª até 3ª cordas.

b) MÉDIO – 4ª até 6ª cordas.

c) GUNGA – Graduado até instrutor.

• Adulto (acima de 15 anos) feminina:

a) VIOLA – 1ª até 3ª cordas.

b) MÉDIO – 4ª até 6ª cordas.

c) GUNGA – Graduada até instrutora.

Mestres(as), contramestres(as) e professores(as) de grupos de capoeira de várias cidades de Minas Gerais, como Curvelo, Pedro Leopoldo, Inimutaba, Diamantina, Belo Horizonte, entre outros municípios, formam o corpo de jurados. “O objetivo é socializar, fazer com que o atleta saiba ganhar e perder. É uma equipe de pessoas, uma coletividade. A intenção é o aprendizado da técnica da capoeira nessa visão da atividade como luta, além de enfatizar os treinos intensificados”, comenta Mestre Paulinho Godoy, do Grupo CIA da Capoeira. As inscrições estão encerradas.